Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 9, 10 i 11 de maig del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 10 i 11 de maig del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

La Intel·ligència Artificial entrarà al Palau de la Música Catalana el proper cap de setmana. “Inner Voice”, la creació de Carles Marigó, impulsada per ARTIFICIA, s’estrenarà a la sala del Petit Palau, el diumenge 18 de maig. Escolta-ho al minut 5’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Del 13 al 15 de maig, al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, es celebraran el Barcelona Cybersecurity Congress i l’Internet Of Things Solutions World Congress. Amb l’objectiu de donar visibilitat i impulsar la presència de la dona en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, el Barcelona Cybersecurity Congress acollirà en aquesta edició l’STEM Women Congress. Escolta-ho al minut 5’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

El passat dilluns, el president del Parlament, Josep Rull, va rebre en audiència els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, encapçalats pel seu president, Xevi Xirgo, amb motiu del 25è aniversari de l’aprovació per unanimitat de la llei de creació del CAC. Escolta-ho al minut 8’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

El periodista de RTVE José Ángel de la Casa va morir el passat dilluns, als 74 anys. Escolta-ho al minut 10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Escoltem un enregistrament del 1954 de Radio España de Gerona del concurs de Sal Costa. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens parla dels algoritmes generadors de vídeo Runway i Pika Labs i del web Free Pik. Quines són les seves grans característiques i quants segons de vídeo poden generar. Escolta-ho al minut 11’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: l’apagada de subministrament elèctric a la Península Ibèrica i les emissores municipals; mapa de la ràdio educativa a Catalunya; Premis Ràdio Associació i Premis Sonor; Ràdio Canet, Ràdio Ona i Ràdio Tordera. Escolta-ho al minut 43’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta el concepte de “La digitalització com a opció, no com a obligació”. És evident que acumulem tot un seguit d’episodis, en pocs anys, que ens fan qüestionar cada dia més la seguretat en què ens movem i vivim. Tota aquesta escalada coincideix amb un impacte també global, de la tecnologia, fruit de la denominada convergència tecnològica i de la dependència que en tenim. Escolta-ho al minut 21’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: la XVII Jornada de Programació i Robòtica Educativa al Citilab de Cornellà de Llobregat; l’astronauta de l’Agència Espacial Europea Sara García Alonso; els alumnes de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei (Baix Llobregat), han guanyat l’edició catalana del concurs CanSat, una competició impulsada per l’Agència Espacial Europea. Escolta-ho al minut 37’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens presenta un cas de ciberseguretat relacionat amb el programari que es dedica a espiar l’activitat laboral dels treballadors, comptant el nombre de tecles que es premen en el temps o fent captures de la pantalla a intervals, fent servir programaris com Work Composer o Copilot Recorded. Escolta-ho al minut 31’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Anna Sánchez, responsable de l’àrea de comunicació de Colectic, ens informa de les novetats del programa Xarxa Òmnia, que ofereix suport pedagògic i tecnològic i formació a les persones per evitar bretxes digitals. S’han posat en marxa dos punts itinerants: un al Tarragonès i l’altre al Pallars Sobirà. Escolta-ho al minut 27’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

Salvador Caballé d’Astroradio presenta l’analitzador d’espectre Tiny SA. Escolta-ho al minut 35’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/apagada-electrica-posa-evidencia-dependencia-digitalitzacio-no-bona/16569356/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat