Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 8 i 9 de març del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 8 i 9 de març del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

A Fira Barcelona s’ha celebrat una nova edició del Mobile World Congress. Hi han passat més de 100.000 visitants per veure l’oferta d’unes 2.700 empreses que estaven presents als vuit pavellons del recinte. Repassem la presència catalana al MWC i informem que Fira Circuit, la societat de Fira Barcelona que explota i gestiona l’activitat del Circuit Barcelona-Catalunya des del passat 1 de gener, va anunciar el dilluns un acord amb GSMA i Mobile World Capital per crear un centre d’innovació tecnològica permanent a les instal·lacions del Circuit de Catalunya. Escolta-ho al minut 5 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

Escoltem un enregistrament de Ràdio Pica dels seus inicis a l’any 1981, extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 2’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens parla del AI4CCAM (“Trustworthy AI for connected, cooperative, automated mobility”) en el qual col·labora el BSC. Es tracta de desenvolupar una intel·ligència artificial fiable per a una mobilitat connectada, cooperativa i automatitzada. A través de la plataforma Decidim es vol arribar a totes les persones involucrades en la mobilitat per tal que hi puguin participar. Escolta-ho al minut 31’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica què són els capçals computeritzats, com el Polaris de la marca Benro, per a fotografia i posa alguns exemples de quan es poden fer servir. Escolta-ho al minut 25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: conveni entre La Xarxa i la Universitat Autònoma de Barcelona per fer créixer l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya; convocats els Premis Ràdio Associació; Televisió de Badalona compleix 25 anys, Vídeo Ascó TV en fa 40 igual que Ràdio Abrera; Ràdio Palafrugell també ofereix a Internet Ràdio Havanera. Escolta-ho al minut 10’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens parla d’un nou concepte: “TecnoPORlitica”. S’estan produint molts canvis en la geopolítica global i, per desgràcia, sembla que cap a pitjor. Les eleccions en diferents indrets del món, estan posicionant idees, partits i plantejaments que fa pocs anys semblaven, per inversemblants, impossibles. Per això aquest concepte de la “TecnoPorlitica”, on la por i la incertesa estan dominant el que abans es volia com a certeses i estabilitats duradores. Tots aquests nous canvis estan generant tensions que comencen a impactar en l’economia global, i, sembla, que encara ho faran més en els pròxims mesos. Escolta-ho al minut 19’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: la nova plataforma web a través de la què podran consultar-se les dades de les imatges processades procedents de la primera missió del satèl·lit d’observació de la Terra “Menut”; el web clima.com ; Sunearth Tools facilita els càlculs per saber la posició del Sol en el cel per a cada lloc de la Terra en qualsevol moment del dia; el web solarham.com proporciona dades en directe relacionades amb les radiocomunicacions. Escolta-ho al minut 46’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens posa un exemple relacionat amb la ciberseguretat que té a veure amb el videojoc War Thunder i els seus fòrums de discussió a Internet. En alguns casos s’escriuen arguments, per demostrar que es té raó, utilitzant informacions militars que fins aleshores havien estat confidencials. Escolta-ho al minut 37’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

Sara Borrella, de Colectic, ens informa d’un activitat que es farà el divendres 14 de març al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Es tracta del «8M: Música i tecnologia a les grades», organitzada pel Canòdrom i DigitalFems, per cinquè any consecutiu. Tota una tarda dedicada a la formació, debat i concerts per donar visibilitat al talent femení i divers dins la indústria musical i tecnològica. Escolta-ho al minut 40’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

El periodista Santi Riera parla de l’èxit de RAC 1 ara que compleix 25 anys. Escolta-ho al minut 44’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/circuit-catalunya-sera-mes-tecnologic/16477109/

