Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 8 de novembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 8 de novembre del 2025. Amb els següents continguts.
El VII Congrés del Col·legi de Periodistes de Catalunya s’ha celebrat aquest divendres i dissabte al Caixa Fòrum de Barcelona. S’hi han reunit prop de set-cents professionals per reflexionar sobre els reptes de la professió en un moment clau per a la democràcia i el dret a la informació. Escolta-ho al minut 4’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Ràdio Puig-reig, durant tot el mes de novembre, està organitzant la 34a edició del Fòrum 10 Comunicació. Escolta-ho als minuts 6’42 i 44’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Segons l’enquesta d’hàbits culturals del Ministeri de Cultura, publicada a finals del mes passat, els catalans que disposen d’almenys una subscripció a plataformes digitals a casa s’han disparat en els últims tres anys i ara ja s’apropen als vuit de cada deu. Escolta-ho al minut 7’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Fa uns dies el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant la presentació de l’Estratègia Catalunya Espai 2030, va anunciar que Catalunya es dota d’un fons de capital públic per impulsar la indústria de l’espai amb una inversió inicial de 40 milions. Escolta-ho al minut 9’41 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Enregistrament de l’Àngelus de Ràdio Barcelona de l’any 1962. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens presenta la suite, en format web, Freepik que aplega diverses eines d’intel·ligència artificial per crear imatges fotogràfiques i vídeos de curta durada. Un vídeo curt creat a partir d’una imatge fixa, generada amb Nano Banana de Google, i animada amb les eines que ofereix el portal Freepik es pot veure a https://www.youtube.com/shorts/bqpUzD6JJVQ Escolta-ho al minut 16’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: la celebració del Fòrum 10 a Puig-reig; “Converses periodístiques”, organitzades per La Plana Ràdio; Betevé produeix el documental “Objectiu Sagrada Família”; Ràdio Silenci compleix 25 anys; Ràdio Rubí entra a formar part de La Xarxa; el Festival Filmets de Badalona; la Federació de Ràdios Locals de Catalunya comença a estudiar el pas de les ràdios cap el DAB+. Escolta-ho al minut 44’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens parla d’una xerrada que es va fer el 6 de novembre a l’Ateneu Barcelonès, dins de la Setmana de l’Antropologia, convidant a reflexionar sobre el paper de la tecnologia, i molt especialment de la intel·ligència artificial, en la difusió i socialització del coneixement dins d’espais culturals com són els ateneus. Escolta-ho al minut 10’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta que ja estan obertes las inscripcions per als ”Desafiaments ESERO Spain” 2025/2026, una oportunitat única per què l’alumnat s’acosti a la ciència, la tecnologia y el espai d’una manera pràctica y motivadora. “ISS en Temps Real” ofereix la possibilitat de fer un viatge en temps real a bord de l’Estació Espacial Internacional. S’ha publicat el llibre digital i gratuït “Cartografia general de referència i toponímia”. Edició 2025, 40 pàgines. Escolta-ho al minut 35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica una història de por relacionada amb la ciberseguretat. El cas d’accés, durant pocs minuts, a la còpia de seguretat d’una base de dades de la consultora Ernst & Young. Escolta-ho al minut 24’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, ens parla dels canvis de vent sobtats i com afecten a la nàutica i l’aeronàutica. Escolta-ho al minut 27’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) comenta l’equip ultraportàtil Tiny DX que pot ser útil per als radioaficionats invidents. També comenta la feina que fa la Fundación Once Baja Visión. Escolta-ho al minut 32’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/creativitat-audiovisual-amb-intel-ligencia-artificial/16801806/
