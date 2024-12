Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 7 i 8 de desembre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 7 i 8 de desembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Personal investigador de l’àrea de recerca en Tecnologies Media d’i2CAT ha desenvolupat Sync-X, una solució tecnològica basada en un conjunt de programari i interfícies que ofereix experiències de producció, distribució i consum multicàmera compatible amb diferents dispositius, amb baixa latència i de manera sincronitzada. Escolta-ho al minut 6’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

La plataforma Artificia va impulsar una jam session inèdita, ‘JAIZZZZ’, que va comptar amb tres músics de jazz i tres intel·ligències artificials diferents. El concert es va emmarcar en les Jornades d’Intel·ligència Artificial i Música que es van fer els dies 27 i 28 de novembre a El Molino, organitzades pel Barcelona Music Lab. Escolta-ho al minut 9’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

El 27 de novembre, la “Newsletter” setmanal redactada a Catalunya, en castellà, “Tecnonews va arribar al número 1000. Escolta-ho al minut 11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

El Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va acollir el dissabte 30 de novembre la 30a edició del Miniput, la Mostra de Televisió de Qualitat. Escolta-ho al minut 11’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

El passat dimarts 3 de desembre la plataforma audiovisual gratuïta CaixaForum+ va estrenar el documental “Toresky: El prodigi de la imaginació”. Escolta-ho al minut 13’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament del 4 d’abril del 1964. Raúl Matas presenta per a tota la Cadena SER, des del Palau d’Esports de Barcelona del carrer Lleida, el I Festival de la Canción deportiva. En aquest festival Lita Torelló canta la cançó “Escudo azul y grana”. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, informa que la setena edició del Premi Nat ha distingit Ann Druyan, una de les divulgadores de la ciència més importants dels nostres temps. El passat 23 d’octubre es va fer l’acte de lliurament del Premi NAT al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, al parc del Fòrum. Ann Druyan va impartir la conferència “A la porta de les estrelles”. Escolta-ho al minut 24’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens resumeixen el més destacat d’un estudi fet per la Universitat Harvard, a Cambridge, Massachusetts (EE.UU.) que ha estudiat les capacitats reals dels actuals sistemes d’intel·ligència artificial aplicats a les empreses per tal de millorar la seva productivitat. Ens presenten dos casos, un relacionat amb la creativitat i un altre d’analític. Escolta-ho al minut 14’13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, ens informa dels premis dona TIC, que es van lliurar al mes d’octubre. Ens parla de la feina d’alguna de les guardonades: Eva García Ramos, Roser Roca, Petia Radeva, Elisabet Tremps Tor, Irene Unceta i Martina Massana. A més, anuncia que ja está oberta la convocatòria de Científques, una proposta de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i del Barcelona Institute of Science and Technology. Escolta-ho al minut 30’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, comenta que, el dia 27 de gener del 2025, Telefónica tancarà definitivament el servei tradicional de telefonia amb tecnologia analògica i cable de coure. Telefónica abandonarà del tot la tecnologia analògica TDM i passarà només a treballar amb la tecnologia digital, VoIP. Escolta-ho al minut 46’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, explica com es fa el tractament de les dades climàtiques. Quan arriba la fi d’un any és moment de fer recopilacions i resums. Escolta-ho al minut 27’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica, recorda la feina feta pels Centres Experimentals de Règim Ordinari, també coneguts com a centres CERO. Escolta-ho al minut 41’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, es fixa en: Radio Taiwan Internacional; Akashvani, de l’Índia; WMLK, de Bethel, Pensylvannia (EE.UU.); programa especial anual “Gruss an bord” (Salutacions a bord”), del 24 de desembre, de la NDR d’Alemanya. Escolta-ho al minut 37’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa com va anar l’operació de diverses estacions de radioaficionat des de Montserrat per celebrar el mil·lenari del Monestir de Montserrat. L’activitat es va fer els dies 9 i 10 de novembre i va comptar amb la visita del president del Parlament de Catalunya Josep Rull. Escolta-ho al minut 50’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telefonica-tancara-servei-telefonic-analogic/16358567/

