Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 7 de febrer

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 7 de febrer del 2026. Amb els següents continguts.
L’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la fira especialitzada en l’audiovisual i la integració de sistemes, s’ha celebrat del 3 al 6 de febrer a Fira Barcelona. Coincident amb l’ISE també s’ha fet una nova edició de l’EdTech Congress. Escolta-ho al minut 4’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Divendres 30 de gener va morir, als 68 anys, el locutor i doblador Joan Antón Ramoneda. Havia treballat a Radio Reloj de Radio España i des del 1983 a les Emissores de la Generalitat. Escolta-ho al minut 8’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Enregistrament de RJ2, l’emissora en freqüència modulada de Radio Juventud a Barcelona, de l’any 1978. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Primera edició de la secció dedicada a les dones informàtiques, amb Karina Gibert, degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). Explica la feina que fa la Comissió de Gènere del COEINF. Escolta-ho al minut 15’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, d’Xnet, ens recorda l’origen del concepte “fake news” i reflexiona sobre alguns dels usos que se’n fa avui. Escolta-ho al minut 10’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, comenten alguns dels projectes que apliquen la intel·ligència artificial en qüestions relacionades amb el tractament del càncer, que es van desenvolupar i presentar a la “hackathon” solidària bitsxLaMarató que va organitzar La Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb motiu de “La Marató de 3Cat”, que enguany se centrava en la lluita contra el càncer sota el lema “Detectem-ho, arreglem-ho”. Escolta-ho al minut 32’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, comentar la integració, a finals d’any, de FECEMINTE en Acutelan (Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales). Escolta-ho al minut 43’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, considera que cal portar la Ciència a la ciutadania. Proposa algunes iniciatives en aquesta línia que podeu aprofitar en aquest mes de febrer: “Grans de la Ciència”, al Cosmocaixa de Barcelona; Argumenta BDC, a Barcelona; i “Contemporàlia i ciència” de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Escolta-ho al minut 24’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, explica com es produeixen les baixes pressions. Escolta-ho al minut 38’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa sobre Radio Martí, Radio Farda, les emissions en persa de la BBC i Myanmar Radio. Escolta-ho al minut 28’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), invita a assistir a una conferència sobre radioastronomia que organitza la URCAT. Escolta-ho al minut 48’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/fake-news-origen-us-actual/16922826/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
