Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 7, 8 i 9 de febebrer del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 8 i 9 de febrer del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

La Comissió Europea ha aprovat la construcció d’un tercer computador quàntic a Barcelona. L’agència de computació de l’executiu comunitari EuroHPC ha detallat que s’anomenarà MareNostrum-Ona i es començarà a instal·lar aquest 2025 al Barcelona Supercomputing Center. Escolta-ho al minut 7’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

La setmana passada, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va anunciar que abans de l’estiu el Govern reordenarà els múltiplexs de la Generalitat a la banda de Televisió Digital Terrestre amb l’objectiu que Televisió de Catalunya pugui iniciar les emissions en ultra alta definició o 4K. Escolta-ho al minut 9’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Abans d’acabar el 2025, els continguts del canal infantil Clan de RTVE es podran veure en català a través del sistema dual que permet seleccionar la llengua. La 2 de RTVE podria passar a ser íntegrament en català en un termini aproximat de dos anys. Escolta-ho al minut 11’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

A la Fira Barcelona s’ha celebrat una nova edició de l’Integrated Systems Europe (ISE), el congrés global de referència del sector audiovisual i els sistemes integrats. El Clústrer Audiovisual de Catalunya hi va organitzar diferents actes. Escolta-ho al minut 12’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Escoltem un enregistrament de Ràdio Aran de Baqueira Beret de l’any 1985, extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, comenta que algunes marques xineses, com Viltrox i Laowa, fabriquen òptiques de fotografia de molt alta qualitat a preus més baixos que les marques occidentals. Escolta-ho al minut 14’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: resultat dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona; convocats els Premis Sonor de pòdcast; informació de Ràdio Constantí, Ràdio Mollet i Cerdanyola ràdio. Escolta-ho al minut 45’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens deixa la seva opinió sobre la irrupció de la plataforma gratuïta d’intel·ligència artificial xinesa Deep Seek, basat en programari lliure. Escolta-ho al minut 21’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: el vídeo “Drons al rescat”, del projecte ACERO (Advanced Capabilities for Emergency Response Operations) de la NASA; el satèl·lit Uresat-1 ha desplegat les antenes després de gairebé dos anys en òrbita; “Handbook on small satellites”, publicat per la Unió Internacional de Telecomunicacions; l’antena de l’Observatori Alma. Escolta-ho al minut 39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica una curiosa iniciativa que va posar en marxa la policia dels Països Baixos. Van crear una botiga “online” falsa que simulava vendre productes electrònics a baix preu. Escolta-ho al minut 33’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Miquel Barceló, de Colectic, ens parla sobre la Ràdio Viatgera, un projecte que Colectic ha desenvolupat durant el 2024 amb Impulsem i la Traginera. Va sorgir de la necessitat de facilitar el transport dels equips de la ràdio cada cop que es porten a una festa comunitària o a alguna activitat. Escolta-ho al minut 28’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

Salvador Caballé d’Astroradio presenta l’analitzador d’antenes Match de la marca ucraïnesa Rig Expert. Escolta-ho al minut 37’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/deep-seek-computador-quantic-mare-nostrum-ona/16436633/

