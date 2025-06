Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 6,7 i 8 de juny del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 7 i 8 de juny del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

El Mercat Audiovisual de Catalunya celebrarà la seva 26a edició el dimecres 11 de juny al complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers. Escolta-ho al minut 5’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Del 10 al 13 de juny, arriba a Barcelona la tercera edició del +RAIN Film Festival, coorganitzat per la Universitat Pompeu Fabra i Sónar. És el festival referent en la intersecció entre la Intel·ligència Artificial i la creació audiovisual. Escolta-ho al minut 8’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

El Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar el dijous, 29 de maig, la creació del Pacte Nacional per al Talent Digital en un acte on també es va presentar les dades del segon Baròmetre DonaTIC. Escolta-ho al minut 10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Escoltem un enregistrament del programa “Las alegres mañanas” de Radio Juventud de Barcelona. Es del maig de l’any 1976. A banda d’escoltar a Agustín Rodríguez podrem escoltar a l’Albert Malla, amb 19 anys. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens presenta Flow, la nova eina de creació cinematogràfica amb intel·ligència artificial de Google. Integra els models més avançats de Veo 3, Imagen i Gemini. Flow pot generar sintèticament vídeos i escenes cinematogràfiques sonoritzades. Escolta-ho al minut 11’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Ràdio Castellar, Ràdio Silenci, Ràdio Cunit, Ràdio Rubí, Ràdio Arenys, Ràdio Morell, Premià Media, Solsona FM, Televisió del Berguedà i Premis Sonor. Escolta-ho al minut 45’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta que, des de l’any passat, a la Xina, funciona l’Agent Hospital, el primer hospital gestionat íntegrament per intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: la Conferència en línia “Ensenya amb l’Espai” de l’ESA; com es fa un satèl·lit Cubesat i com es posa en òrbita; el joc SETI, a la recerca de vida extraterrestre. Escolta-ho al minut 32’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens presenta un cas de ciberseguretat relacionat amb la telefonia mòbil. Ens parla de les intercepcions de trucades de telefonia mòbil per suplantar la identitat i de com algunes companyies de telefonia ja estan provant protocols per garantir la identitat de la persona o entitat que fa la trucada. Escolta-ho al minut 25’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Sara Borrella de Colectic ens presenta el cicle de documentals Hedy Lamarr que es poden veure al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, que està al carrer de Concepción Arenal, 165, del barri de Sant Andreu, a Barcelona. Escolta-ho al minut 29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Salvador Caballé d’Astroradio presenta el transceptor Flex Radio Aurora de 500 Kw i comenta què portarà a Merca Ham, la gran fira de la radioafició que es farà a Cerdanyola del Vallès el dissabte 14 de juny. Escolta-ho al minut 37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

Escoltem l’activació de l’indicatiu EH1000MM feta per l’Unió de Radioaficionats de Catalunya a la Plaça dels Apòstols de Mont serrat per celebrar el Mil·lenari de la creació del monestir. Escolta-ho al minut 41’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) farà el Curs d’Operador d’Estacions de Radioaficionat. Escolta-ho al minut 44’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-escenes-cinematografiques-sintetiques-sonoritzades-ia/16611677/

