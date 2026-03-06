Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 6 i 7 de març

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 7 de març del 2026. Amb els següents continguts.
Enregistrament de “La Hora del Ángelus”, de Ràdio Barcelona, de l’any 1962. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
El Mobile World Congress ha celebrat la seva vintena edició a Fira Barcelona, del 2 al 5 de març. El lema d’enguany ha estat “L’era de la intel·ligència”, amb el focus posat en la intel·ligència artificial. A l’acte previ a la inauguració es va poder veure la presentació de “Day One”, la sèrie de Prime Vídeo Espanya per a 2026 amb la qual es mostrarà al món la Barcelona científica i tecnològica. Escolta-ho al minut 4’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
El 26 de febrer, a l’Auditori de Girona, es va celebrar el lliurament de la 17a edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, atorgats per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Escolta-ho al minut 13’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
A la secció dedicada a les dones informàtiques, Isabel Ordoyo de Dones COEINF (Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya) reflexiona sobre algunes de les característiques i habilitats que calen en les persones que lideren els canvis tecnològics actuals. Escolta-ho al minut 27’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, comenten que alguns sistemes d’intel·ligència artificial, segons l’entrenament que reben, desenvolupen mal humor, actituds mal educades o donen respostes fora de lloc. Expliquen la raó per la qual es produeix aquesta situació. Escolta-ho al minut 19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, comenta la Llei GIA, el reglament de la Unió Europea de les Infraestructures de Gigabit ( 2004/1309), que és d’aplicació obligada des del 12 de novembre de 2025. Escolta-ho al minut 42’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, reflexiona sobre els motius i les conseqüències de la despoblació de les zones rurals i com la ciència ciutadana pot contribuir a mitigar-la. Escolta-ho al minut 36’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla sobre com es fa l’observació del temps extrem a alta muntanya. Escolta-ho al minut 14’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, tracta de la ràdio musical en ona curta: Radio Delta International, Radio Piezender i World Music Radio. Escolta-ho al minut 30’48 https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), conferència sobre astrofotografia organitzada per la URCAT i la Xarxa Digital Catalana. Escolta-ho al minut 48’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/day-one-serie-mobile-world-congress/16963585/
L'altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
