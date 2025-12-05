Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 6 de desembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 6 de desembre del 2025. Amb els següents continguts.
Els dies 27 i 28 de novembre es van celebrar les Cinquenes Jornades sobre Patrimoni Sonor i Audiovisual, organitzades per la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Filmoteca de Catalunya. Escolta-ho al minut 4’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Sercom Cloud & Support, una empresa catalana amb més de 20 anys d’experiència en serveis al núvol informàtic i infraestructures tecnològiques, ha llançat al mercat Nuvulus Public Cloud. Escolta-ho al minut 5’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Inersia, l’empresa catalana especialitzada en tecnologia i serveis per a satèl·lits, comercialitzarà els seus serveis al Canadà. Escolta-ho al minut 7 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
A finals del mes passat la Generalitat va posar en marxa un registre públic d’intel·ligència artificial que recull, en un portal web específic, informació detallada sobre tots els sistemes basats en aquesta tecnologia que fa servir l’administració catalana. Escolta-ho al minut 8’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Enregistrament d’un anunci d’Avecrem de Gallina Blanca, a Ràdio Barcelona, de l’any 1952. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, repassen alguns dels camps on s’ha fet servir més la intel·ligència artificial durant l’any 2025: salut i acompanyament personal, ensenyament i organització personal. Expliquen el cas d’un clon, fet amb intel·ligència artificial, que fa uns mesos va participar en un judici per assassinat a Arizona (EE.UU.). Escolta-ho al minut 10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, destaca alguns dels aspectes més significatius de la Llei GIA, el reglament de la Unió Europea de les Infraestructures de Gigabit ( 2004/1309), que va entrar en vigor l’11 de maig de 2024 i és d’aplicació obligada des del 12 de novembre de 2025. Escolta-ho al minut 39’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens avença l’exposició “La invenció del temps“ que aviat es podrà visitar al Centre Martorell d’Exposicions, que té la seva seu en un edifici del Parc de la Ciutadella de Barcelona. Escolta-ho al minut 19’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, comenta la diferència entre els observatoris meteorològics oficials i els particulars. Escolta-ho al minut 32’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa del tancament de Voice of Hope, a Zàmbia, i que, al 2026, sortirà una nova emissora privada d’ona curta a Europa, Radio Nova International. Horaris de les emissions en castellà de Ràdio Vaticana i la Veu de Turquia. Escolta-ho al minut 24’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (UR0AT), informa de l’èxit que ha tingut l’indicatiu especial per commemorar el mil·lenari del Monestir de Montserrat que ha funcionat des del setembre del 2024. Escolta-ho al minut 48’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/invencio-del-temps/16832294/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
