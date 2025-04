Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 4,5 i 6 d’abril del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana de l’5 i 6 d’abril del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

El dimecres 2 d’abril a l’Auditori de Barcelona es va celebrar la 30ena Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). Durant la gala es van lliurar els Premis de La Nit 2025. Mariola Dinarès va rebre el Premi Comunicació i Divulgació de les TIC. Escolta-ho al minut 5’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

En la seva 25a edició, els Premis Ràdio Associació han rebut un total de 126 candidatures, fins ara la seva xifra més alta. Escolta-ho al minut 6’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

L’Advanced Factories se celebrarà del 8 al 10 d’abril a Barcelona i, dins de la seva programació, es celebrarà el congrés Industry 4.0, l’esdeveniment líder en automatització i robòtica industrial del sud d’Europa. Escolta-ho al minut 8’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Enregistrament del tancament diari d’emissions, a l’any 1970, de Radio Panadés. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen en què consisteixen les intel·ligències artificials perceptiva, generativa, agèntica i robòtica. A més es fixen en Harvey.AI una intel·ligència artificial agèntica especialitzada en jurisprudència, assegurances i temes legals que sembla que fos un advocat digital. Escolta-ho al minut 44’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Esther Subías informa de la convocatòria d’una nova edició dels Premi dona TIC que promou la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Els premis es divideixen en diverses categories agrupades en tres àmbits: el professional, l’acadèmic i de revelació, i el de divulgació i iniciatives referents. Escolta-ho al minut 14’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, recorda que es compleixen 25 anys dels premis Connexió que cada any lliura FECEMINTE en dates properes al Dia Mundial de les Telecomunicacions. Enguany el lliurament es farà el dia 20 de maig coincidint amb el DMT Fòrum que organitza FECEMINTE. Escolta-ho al minut 23’ a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, fa algunes recomanacions bibliogràfiques: “El parto robado” de Nahia Alkorta; “Valentí Fusté. Sempre endavant”, les memòries d’aquest metge; “Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA” de Yuval Noah Harari.Escolta-ho al minut 27’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla de la celebració del Dia Meteorològic Mundial el passat 23 de març i de les alertes meteorològiques i de les bretxes socials que encara existeixen pel que fa al seu accés. Escolta-ho al minut 10’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica aplicada a l’ensenyament, recorda com van ser els inicis de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Escolta-ho al minut 32’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa d’una nova freqüència de la ràdio internacional de l’Índia, reapareix la ràdio de Malàisia, freqüència en DRM de Ràdio Nova Zelanda. Escolta-ho al minut 19’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

Ramon Ribas, nou president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) visita per primera vegada el programa. La nova junta l’encapçalen: EB3CJR Ramon Ribàs, com a president, i EA3ANS Joaquim Fàbregas, com a vicepresident. Escolta-ho al minut 37’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/harvey-ia-agentica-advocat-digital/16509562/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

