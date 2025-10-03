Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 4 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 4 d’octubre setembre del 2025. Amb els següents continguts.
El nou canal en català de RTVE, conegut provisionalment com a 2Cat, ja té data d’estrena d’emissió: el 13 d’octubre. Escolta-ho al minut 3’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Aquesta setmana s’ha celebrat la sisena edició de la Barcelona New Economy Week al DFactory. En total s’hi ha fet una seixantena de sessions. Escolta-ho al minut 4’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
La Diputació de Lleida preveu fer arribar a tots els municipis de la demarcació la xarxa de fibra òptica pública de cara a l’any 2028. Escolta-ho al minut 5’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Els DXistes Antonio Madrid i Jordi Brunet informen que el divendres 26 de setembre va reaparèixer HIT FM a l’Ona Mitjana, pels 828 kHz, des de Terrassa. Escolta-ho al minut 6’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
El portal Audio.cat el mes passat va sobrepassar els 1.000 pòdcasts en català indexats en el seu directori d’accés gratuït després de dos anys i vuit mesos de funcionament. Escolta-ho al minut 7’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Des de la setmana passada l’estudi 1 de Ràdio Rubí es diu Lídia Juste, un dels grans noms de la ràdio municipal catalana. Escolta-ho al minut 7’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Enregistrament de Ràdio Barcelona de l’any 1942, relacionat amb l’actor català Enrique Borràs. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, ens presenta la segona edició de la Conferència Europea 4D, Digitalització Democràtica i Drets Digitals que es celebrarà a Barcelona. Està organitzada per Xnet i Accent Obert. També parla del Postgrau en Tecnopolítica i drets digitals de la Universitat de Barcelona. Escolta-ho al minut 8’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, comenten l’impacte que té la intel·ligència artificial en el mercat laboral, a partir de l’estudi fet als Estats Units per la Universitat d’Stanford. Escolta-ho al minut 12’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, parla de les infraestructures digitals de telecomunicacions, dels seus tipus i, especialment, dels centres de dades. Escolta-ho al minut 33’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens presenta alguns pòdcasts científics, com el “Transmedia Lab Pòdcast”, produït per la Mandarina de Newton, centrat en aquesta temporada en el concepte “néixer”. Escolta-ho al minut 21’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, comenta com aprendre meteorologia quan es va en avió. Escolta-ho al minut 25’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de: Radio Martí, Ràdio Havana, Ràdio Nacional de Mali, Radio Delta i Rel Mix Radio. Escolta-ho al minut 30’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (UR0AT), comenta com va anar la 44ena trobada estiuenca de radioaficionats a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera (Cerdanya), organitzada pel l Ràdio Club de la Cerdanya (EA3RCP). També informa de com està anant l’indicatiu especial AO1000MM per commemorar el mil·lenari del Monestir de Montserrat. Escolta-ho al minut 45’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/limpacte-inteligencia-artificial-mercat-laboral/16752091/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
