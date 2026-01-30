Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 31 de gener

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 31 de gener del 2026. Amb els següents continguts.
Conversem amb la catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), Karina Gibert, sobre la seva trajectòria i l’ús de la intel·ligència artificial. La doctora Karina Gibert és investigadora de l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), que va cofundar i dirigir. Està especialitzada en intel·ligència artificial (IA) i estadística computacional. Assessora dels governs català i espanyol, de la Comissió Europea i de la Commonwealth en qüestions d’ètica, IA i transformació digital. El 2025 va rebre la Medalla d’Or del Parlament de Catalunya, el 2023 el Women Tech Award i Premi Nacional d’Enginyeria Informàtica i el 2018 el Premi DonaTIC. Escolta-ho al minut 1’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-catedratica-upc-karina-gibert/16903548/
Coneixem la ràdio per Internet EAJ Radio que ha creat Guillermo Orduna, que durant molts anys va treballar a Ràdio Nacional d’Espanya. Va ser la primera veu de Radio 5 Todo Noticias i als inicis de Ràdio 4 va treballar-hi com a tècnic de so, des de Madrid. Escolta-ho al minut 31’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-catedratica-upc-karina-gibert/16903548/
Rebem a la Directora de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya i Ràdio 4, Sònia Urbano, per conversar sobre algunes de les moltes feines que ha fet a la ràdio als departaments de programes i informatius. Escolta-ho al minut 42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-catedratica-upc-karina-gibert/16903548/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
