Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 31 de gener i de l’1 i 2 de febebrer del 2025

Al pòdcast de L'altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana de l'1 i 2 de febrer del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

L’Integrated Systems Europe (ISE), el congrés global de referència del sector audiovisual i els sistemes integrats, es celebrarà del 4 al 7 de febrer a Fira Barcelona. En aquest any 2025 celebra la seva cinquena edició a Barcelona. A més donem algunes dades de l’estudi “El sector audiovisual a Catalunya”, elaborat per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat, en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya. Escolta-ho al minut 5’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Els consells comarcals de la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell uneixen forces per impulsar el sector audiovisual a la regió, a l’antiga fàbrica de Can Trepat, en un projecte liderat per l’Ajuntament de Tàrrega. Escolta-ho al minut 9’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Enregistrament del 22 d’abril del 1999 del primer dia de funcionament de Blanquerna Ràdio de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen dos usos recents de la intel·ligència artificial aplicats als audiovisuals. Els partits de l’Open d’Austràlia de tennis es van transmetre en directe a You Tube, però els jugadors adoptaven l’aspecte d’un avatar com si fossin personatges de la consola de jocs Wii. A França, ja està preparada la versió doblada al francès de la pel·lícula “Armor” (2024) feta completament amb IA. A més, s’ha recreat la veu d’Alain Dorval, el doblador francès de Sylvester Stallone, que va morir fa uns mesos. Escolta-ho al minut 12’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, ens deixa la seva reflexió sobre el fet que el mes passat la direcció de Meta eliminés la moderació, per controlar la veracitat d’algunes de les seves publicacions a les xarxes Facebook i Instagram, seguint el model plantejat per Elon Musk a la xarxa social X. També ens expressa el seu punt de vista sobre el dret a la llibertat d’expressió i com alguns poders polítics la volen controlar. Escolta-ho al minut 22’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Mònica Acebo, de la Secretaria de Polítiques Digitals, ens informa de les subvencions d’emprenedoria femenina al sector digital que convoca la Generalitat de Catalunya dins del Pla DonaTIC que fomenta l’apoderament de les dones i promou el lideratge femení en el sector TIC a Catalunya. Escolta-ho al minut 33’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa sobre l’actualització del servei universal de telecomunicacions a Espanya. Escolta-ho al minut 47’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla de pressió atmosfèrica i borrasques. Escolta-ho al minut 28’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica aplicada a l’ensenyament, recorda la feina feta pel mestre Ramon Cemeli, qui a la dècada de 1990 va ser col·laborador de L’altra ràdio. Escolta-ho al minut 41’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, es fixa en: La Veu d’Amèrica des de Botswana, La Veu del Vietnam, Channel 292 d’Alemanya i Ràdio Nacional d’Amazònia. Escolta-ho al minut 37’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa de la xerrada “SOTA: cims en antena” feta per Mikel Forcada (EA5IYL) i de l’operació de l’indicatiu especial per celebrar el mil·lenari del Monestir de Montserrat. Escolta-ho al minut 49’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

Aquest mes de febrer, “Selvamar Noticias”, la revista digital mensual dedicada al món de la radioafició, celebra el cinquè aniversari. Escolta-ho al minut 10’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

El radioaficionat Jordi Codina, EA3HSL, ja ha publicat 1.000 vídeos al seu canal de You Tube en llengua catalana “EA3HSL Radioaficionat” que compta amb gairebé 2000 subscriptors. Escolta-ho al minut 11’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ia-aplicada-open-australia-doblatge/16426937/

