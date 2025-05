Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 30,31 de maig i 1 de juny del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va inaugurar el Barcelona XRLAB, un equipament emmarcat en l’aposta del consistori per l’audiovisual com a sector estratègic per a l’economia de la ciutat. Està situat al recinte de Palo Alto. Escolta-ho al minut 5’26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Les empreses tecnològiques Ebantic i Amplify Software han anunciat una col·laboració estratègica que té per objectiu integrar la intel·ligència artificial d’última generació en solucions pensades per als gestors de grans volums de contingut audiovisual. Escolta-ho al minut 7’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

La Fundació.cat i la Fera han impulsat Llista.cat, el primer rànquing que classifica i reconeix els creadors de contingut que utilitzen el català com a llengua principal a les xarxes socials TikTok, Instagram i You Tube. Escolta-ho al minut 8’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Enregistrament del programa La R-pública (La República) de COM Ràdio, presentat per Joan Barril. Del dia 12 de setembre de l’any 2001. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, recorda que a l’any 2022 es va publicar l’informe “Abusos a l’àmbit laboral: la venda de les dades de les persones en règim d’autònoms”, després de fer un estudi des de l’any 2018. Gràcies en aquella denuncia feta per Xnet, el 20 de maig passat, l’Agència de Protecció de Dades sancionarà als organismes que ho van fer i garantirà la protecció de dades dels treballadors autònoms. Escolta-ho al minut 17’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen què és el “vibe code” i com aquest està revolucionant la programació. Es tracta d’aprofitar la intel·ligència artificial per crear programari informàtic ràpidament. Donen alguns exemples d’on l’estan fent servir. Escolta-ho al minut 9’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Esther Subías informa Technovation Girls Catalonia, el concurs internacional de tecnologia i emprenedoria que cada any convida a nenes i adolescents entre 8 i 18 anys a crear una aplicació mòbil com a solució tecnològica a un problema social, i dels casals d’estiu tecnològics per a infants i adolescents organitzats per la Generalitat de Catalunya. Escolta-ho al minut 20’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa del palmarès dels premis Connexió que es van lliurar al DMT Fòrum per celebrar el Dia Mundial de les Telecomunicacions. Escolta-ho al minut 44’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens proposa visitar l’exposició “Animals Invisibles” que es pot visitar al Museu de Ciències Naturals de Barcelona fins el mes de maig de l’any vinent. Escolta-ho al minut 31’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla del canvi climàtic a mar i de com mesurar-ho. Escolta-ho al minut 26’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica aplicada a l’ensenyament, recorda com va començar el correu electrònic a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Escolta-ho al minut 38’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de Texas Radio Short Wave, World Music Radio (Dinamarca), tres ràdios d’Etiòpia i la Voz de Korea de Pyongyang. Escolta-ho al minut 34’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), comenta l’operatiu que faran aquest cap de setmana per celebrar el mil·lenari del monestir de Montserrat. Escolta-ho al minut 49’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-code-ia-aplicada-programacio-informatica/16599906/

