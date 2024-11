Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 30 de novembre i de l’1 de desembre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

L’enginyer Andreu Veà, fundador de Dana Warriors, explica com des del passat 1 de novembre de 2024, aquesta xarxa viva de voluntaris i professionals estan ajudant als qui ajuden a la recuperació de les zones anegades a València degut a la riuada. Aplicant les possibilitats que ofereixen les tecnologies informàtiques i de telecomunicació i fent un bon disseny logístic han teixit una cadena de suport per canalitzar bé la solidaritat amb les persones afectades i ajudar a neteja i reconstrucció de les zones on viuen. Fa pocs anys, Andreu Veà ja va fundar Covid Warriors per tal de generar iniciatives per combatre la pandèmia de la Covid 19. Escolta-ho al minut 6’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, explica com el Departament de Ciències de la Vida del BSC va col·laborar amb l’empresa farmacèutica Grífols per tal de millorar els resultats de les vacunes de la Covid 19 basades en el contingut proteïc. Escolta-ho al minut 16’29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó ens descobreix el Discover de Google. Es fixa en quins assumptes li agraden més quan presenta els seus reculls informatius d’actualitat. Escolta-ho al minut 19’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament del mes de novembre del 2003 de Ràdio Art, la ràdio universitària creada pels estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ràdio Art estava promoguda per Associats per la Ràdio de Telekos (ART) i va ser la primera ràdio universitària catalana d’Internet. Escolta-ho al minut 3’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. Ràdio 4 i RNE Valladolid ja emeten en DAB+. L’emissora privada Radio Zurisee tancarà l’emissió en FM i només emetrà en DAB+. Itàlia necessita més freqüències de DAB+. La recepció de la ràdio a Alemanya cada vegada més digital: el 75% de l’audiència rep la ràdio en DAB+ o l’escolta a Internet. A Alemanys s’ha creat la primera emissora en alemany que funciona amb intel·ligència artificial, Absolut Radio. OM Italiane, entitat que representa les emissores d’ona mitjana italianes, proposa el DRM a l’OM. Escolta-ho al minut 42’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, ens porta dues ràdios escolars de Blanes. Ràdio Soliva, de l’escola Napoleó Soliva, i Ràdio Pinya, de l’escola Pinya de Rosa. Escolta-ho al minut 39’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

Xavier García, a la secció “Apps, webs i bolets” porta al professor de Micologia Enric Gràcia que és qui ens recomana una aplicació, un web i ens presenta el llibre que acaba de publicar ”101 curiositats dels bolets”. Escolta-ho al minut 26’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, dona els resultats del concurs Comarques Catalanes. Escolta-ho al minut 36’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa de dos indicatius especials. AM125FCB, per commemorar el 125è aniversari de la fundació del Futbol Club Barcelona. AO100RBCN, per celebrar el Centenari de Ràdio Barcelona EAJ-1. Escolta-ho al minut 33’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-dana-warriors/16348690/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

