Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 3 de gener del 2026. Amb els següents continguts.
Escoltem un fragment del període de proves de Ràdio 4, del mes de novembre de l’any 1976. Enguany Ràdio 4 compleix 50 anys. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-pot-ser-pas-dab-radios-municipals/16820755/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen en què consisteix la injecció d’indicacions ( “promt injection”) als sistemes d’intel·ligència artificial que suposa un dels riscos actuals en el seu ús. Donen un exemple on un usuari es fa passar pel fill de bambi i aconsegueix que el sistema li expliqui com es pot fer una bomba nuclear. Escolta-ho al minut 6’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-pot-ser-pas-dab-radios-municipals/16820755/
Eduard García Luengo fa una selecció de música que té relació amb l’espai. Escolta-ho al minut 21’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-pot-ser-pas-dab-radios-municipals/16820755/
Antoni Sintas explica com pot ser el pas de les ràdios municipals catalanes a la transmissió digital en DAB+. Es comencen a pensar algunes alternatives a la transmissió obligatòria dins d’un múltiplex de gran abast geogràfic. Escolta-ho al minut 34’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-pot-ser-pas-dab-radios-municipals/16820755/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
