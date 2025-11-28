Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 29 de novembre. Especial dedicat a les dones científiques i tecnòlogues

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 29 de novembre del 2025. Edició especial dedicada a les dones científiques i tecnòlogues, enregistrada a l’estudi de Ràdio Maconda de la Biblioteca Gabriel Garcia Márquez de Barcelona.
Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel Garcia Márquez, explica les eines informàtiques amb les quals es gestiona una biblioteca, l’elevat ús que té aquesta biblioteca pública i perquè al seu interior hi ha l’estudi de Ràdio Maconda. Minut 7’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
Núria Castell Ariño, Doctora en Informàtica, professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya, Vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya. Recorda que a l’any 1981 va ser de les primeres dones a tenir el títol de Llicenciada en informàtica. Explica què està fent el COEINF per impulsar l’increment en el nombre d’enginyeres informàtiques. Dóna el seu punt de vista sobre la implantació de la intel·ligència artificial a la societat contemporània. Minut 20’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
Montse Rigall, periodista de RTVE especialista en l’ús de la intel·ligència artificial i professora de la Universitat Internacional de Catalunya, explica alguns dels usos periodístics que té la Intel·ligència Artificial a la corporació RTVE. Minut 34’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
Marta Balagué i Ariadna Ferrer, membres del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, reivindiquen la necessitat de fer iniciatives i activitats per fomentar la cultura científica entre les dones i contribuir a visibilitzar les que d’anys ençà han treballat en els camps científic i tecnològic. Minut 44’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
El 3Cat està rodant la sèrie “LIA”. Es tracta d’una ficció amb perspectiva femenina que s’endinsa en el terreny científic i de la intel·ligència artificial. Minut 5’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
Escoltem un enregistrament de Ràdio Paca de l’any 2026. Era un projecte de ràdio per Internet creat per dones feministes del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, de Barcelona. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Minut 3’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-cientifiques-tecnologues/16832282/
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
