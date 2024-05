Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 29 de maig de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 29 de maig de 2024, us oferim un programa especial fet a l’Escola del Treball de Barcelona, el dimecres 22 de maig al migdia, en un dels edificis de l’Escola Industrial, del carrer Urgell de Barcelona. Està dedicat a les dones que ensenyen o estudien als cicles de Formació Professional d’especialitats tècniques com fusteria, electrònica, sistemes de telecomunicacions i edificació.

A l’Escola del Treball de Barcelona hi estudien uns 3000 alumnes, però les dones són minoritàries i per aquesta raó s’ha posat en marxa la campanya EdTWomenDays amb l’objectiu de fomentar les vocacions industrials i en informàtica entre les noies. En aquest programa podem conèixer molts detalls i podem escoltar la visió que tenen mitja dotzena de dones que estudien actualment a l’Escola del Treball de Barcelona.

Les primeres invitades al programa són Lorena Ripoll i Roser Poblet, professores de Formació i Orientació Laboral de l’Escola del Treball i “project managers” d’ EdtWomendays. Escolta-ho al minut 6’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-fp-formacio-professional-edtwomendays/16124039/

Les alumnes de primer curs del Cicle Superior de Disseny i Moblament, Ainsa Serra, Berta Carballo i Osiris Arévalo expliquen què els va portar a estudiar aquest cicle. Escolta-ho al minut 16’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-fp-formacio-professional-edtwomendays/16124039/

Kimberly Salmeron, alumna de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Electricitat, i Ana Aguilar, que s’està formant en Instal·lacions de telecomunicacions, dins d’Electrònica, comenten quantes noies són a classe i el que aprenen per fer el seu ofici. Escolta-ho al minut 29’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-fp-formacio-professional-edtwomendays/16124039/

Fanny Cruz i Gleiry Rosario, estudiants del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Edificació i Obra Civil, valoren la presència de la dona en aquest sector. La construcció és un dels sectors on menor representació femenina hi ha. Escolta-ho al minut 40’41 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-fp-formacio-professional-edtwomendays/16124039/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores , i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl.lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

