Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 27,28 i 29 de desembre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 27,28 i 29 de desembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb enregistrament publicitari de Ràdio Associació de Catalunya de l’any 1933. Es tracta de l’anunci del llapis Termosan, basat en la melodia de la cançó “Baixant de la Font del Gat”, cantat per Marcel Degà. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, explica la col·laboració del BSC amb Repsol, que va començar l’any 2007. En el projecte Caleidoscopio, el BSC va ajudar a desenvolupar una tecnologia que processés dades sísmiques i ajudés a la detecció de possibles bosses de petroli abans que fos necessari fer una perforació. Escolta-ho al minut 8’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras ens porta a l’Antàrtida. L’enginyer Joel Sans explica com es preparen i com funcionen les comunicacions en una base científica i de quins equips disposen. La campanya de recerca a l’Antàrtida s’allarga fins a finals del mes de març vinent. Escolta-ho al minut 33’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

Recordem que Televisió Espanyola el 31 de desembre 1990 va emetre la primera edició de Telepasión i que, inspirat en “Telepasión”, Ràdio Nacional d’Espanya, el 24 de desembre de 2007, va crear ‘Radiopasión’. La nostra emissora, Ràdio 4, va participar per primera vegada a “Radiopasión” l’any passat, a la nit de Nadal del 2023. Les companyes i els companys d’informatius i programes van fer una versió de “Nochentera”, de Vicco, que van titular: “La ràdio es teva”. Escolta-ho al minut 12’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. “Radio Nacional de Epaña Para todos”, adreçat a les persones sordes. Índia fa les primeres proves en DRM a l’FM a Delhi i Jaipur. Noves emissores en DAB+ a Barcelona. Montenegro comença a fer proves de DAB+. Escolta-ho al minut 43’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, ens porta tres ràdios escolars: Ràdio de l’Escola Rosa Campà de Montferrer i Castellbó: Ràdio L’Alternativa de l’Institut Alt Penedès de Vilafranca del Penedès; Tuixent FM de l’Escola Josa-Tuixent del ZER Urgellet. Escolta-ho al minut 26’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa que a l’any 2025 es tornarà a celebrar l’Agermanada de la Radioafició, a Salllent. Escolta-ho al minut 21’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials: AM100RAYO, per commemorar els cent anys del Rayo Vallecano; PH24XMAS, PD24SANTA i PA24XMAS per desitjar bon Nadal; PH25HNY per desitjar un bon any 2025. Tots operats des dels Països Baixos. Escolta-ho al minut 18’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/l-altra-radio-les-comunicacions-base-l-antartida/16367672/

