Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 27 de setembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 27 de setembre del 2025. Amb els següents continguts.
El proper dimarts, 1 d’octubre, a les 17:30, a l’espai Bonnemaison de Barcelona, Telecos.cat i Graus TIC celebraran la diada de Sant Gabriel 2025, amb una jornada dedicada a “Les Xarxes No Terrestres com a infraestructures i serveis crítics de país”. Escolta-ho al minut 6’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens parla de les empreses “Spin off” creades a partir de projectes de recerca del BSC. Quina funció tenen, què fan i el volum econòmic de negoci que suposen. A més presenta Energy Aware Solutions (EAS), una spin-off del BSC i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ofereix solucions comercials capaces d’oferir el monitoratge, optimització i anàlisi de centres HPC des d’un punt de vista de consum i eficiència energètica. Escolta-ho al minut 20’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, presenta alguns referents femenins europeus i catalans que treballen en el camp dels satèl·lits. Escolta-ho al minut 7’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà ens presenta Plaud, un dispositiu que es pot enganxar al telèfon mòbil o a sobre d’una superfície i que gràcies a l’aplicació que porta permet fer transcripcions escrites de les converses i, amb l’ajuda de la intel·ligència artificial, demanar resums del que s’ha dit o fer mapes mentals de les idees expressades. Un dels seus avantatges és que transcriu molt bé la llengua catalana. Escolta-ho al minut 12’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó explica com la intel·ligència artificial està substituint els criteris de CEO dels mitjans de comunicació. Escolta-ho al minut 48’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten algunes novetats presentades a la fira IBC d’Amsterdam, celebrada fa pocs dies, com la nova aplicació de Starwaves, per Android, Softradio, que permet rebre senyals de ràdio digital DRM i DAB+, el primer transmissor multicanal RFmondial DRM, pensat per transmetre en Digital Radio Mondiale a la Banda III que va de 174 a 240 MHz. La Xina ha adoptat de forma oficial el DRM per a les emissions en Ona Mitjana i Ona Curta. Indonèsia ha adoptat les modalitats DRM i DAB+, per a l’OM, OC, FM i Banda III de ràdio. L’any 2026 sortirà l’última edició en paper del World Radio TV Handbook. Han tornat a transmetre en ona curta les emissores del govern dels Estats Units Radio Martí, Radio Farda i Radio Liberty. Radio Exterior de España fa noves emissions en xinès mandarí. Escolta-ho al minut 25’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
Escoltem un enregistrament del Tercer Programa de Radio Nacional de España, l’antecedent de l’actual Radio 3, de l’any 1979. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, explica que s’incrementa el nombre de Centres de Recursos Pedagògics que fan activitats relacionades amb la ràdio. Ens porta fragments de Ràdio Ronda, del Segrià i Ràdio Auró, de l’Escola Auró de l’Eixample de Barcelona que compleix 30 anys. Escolta-ho al minut 43’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa de dues activitats especials realitzades pel Ràdio Club La Baells durant el setembre: EG3PAU – Dia Mundial de la Pau i EG3SQ – Gala de Queralt. Escolta-ho al minut 40’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
Xavier García, a la secció d’Apps, webs i bolets, ens recomana l’aplicació Infosetas, que ofereix informació sobre els bolets i una previsió del temps que farà a la zona que es demana. Escolta-ho al minut 38’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/marta-balague/16743457/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!