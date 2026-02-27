Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 27 de febrer

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del divendres 27 de febrer del 2026. Amb els següents continguts.
El Mobile World Congress, organitzat per la GSMA en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, reunirà del 2 al 5 de març a líders de telecomunicacions i tecnologia per a debatre sobre xarxes autònomes, intel·ligència artificial i models operatius que redefineixen l’economia digital global. Hi participaran 2900 expositors. Escolta-ho al minut 4’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
L’acte de lliurament dels Premis Batec de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya Central tindrà lloc el 6 de març al Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa. Escolta-ho al minut 8 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
Accent Obert ha presentat un diagnòstic inicial sobre l’estat del català al món digital amb especial atenció a la intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 9’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens explica com aplica la intel·ligència artificial l’empresa Nextmol, una “spin off” del BSC, que treballa per al sector cosmètic. Escolta-ho al minut 22’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
Ari Mendoza, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, explica la història de la primera llicenciada en medicina a Catalunya, Dolors Aleu i Riera, i ressalta els molts entrebancs que va haver de patir. Escolta-ho al minut 22’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó reflexiona sobre la dimensió digital de tots els esdeveniments que organitzen presencialment els mitjans de comunicació i posa com exemple alguns dels celebrats per “Regió 7”.. Escolta-ho al minut 18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà explica la gran millora que s’aconsegueix en el rendiment dels panells solars fotovoltaics si se’ls hi afegeix una capa reflectant i un escut tèrmic total de color blanc. Així ho demostra les proves fetes durant un any per SUD Renovable i Fischer Spain. Escolta-ho al minut 31’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: nous estudis de RAC 1; el DAB+ arriba a les illes Balears; DAB+ a Aràbia Saudita, Kuwait i Bahrain; èxit del DRM a l’Índia; torna a l’ona curta RTM Malàisia; 90 anys de Ràdio Bulgària i Ràdio Praga. Escolta-ho al minut 40’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
Escoltem un enregistrament del programa “La última ola”, presentat per Pilar Sampietro, a Cadena Catalana a l’any 1989. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’41 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola comenta tres maratons de radio escolar que es van fer a Catalunya per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Escolta-ho al minut 11’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició: Dia Mundial de la Síndrome de Down; 92è aniversari de la Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão; Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern Milà-Cortina d’Ampezzo 2026. Escolta-ho al minut 37’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/panells-solars-alt-rendiment/16952146/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
