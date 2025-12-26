Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 27 de desembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 27 de desembre del 2025. Amb els següents continguts.
Telefónica acaba l’any 2025 consolidant la seva xarxa de comunicacions de 5G, arribant a 5.700 municipis de l’Estat espanyol. La companyia supera així el 94% de cobertura de la població. Escolta-ho al minut 8’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
La plataforma de les televisions locals La Xarxa+ ha superat aquest desembre els 200.000 usuaris registrats. Amb gairebé tres anys de vida, la Xarxa+ s’ha convertit en un punt de referència de l’audiovisual local català, amb una aposta clara per continguts en àmbits com la informació local, la música, els esports, els castells o la cultura. Escolta-ho al minut 9’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens parla del programa Innvoation Journey que dona suport a l’emprenedoria de les empreses sorgides al BSC. Escolta-ho al minut 11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, es fixa en Ángela Ruiz Robles, la inventora que va patentar el primer llibre electrònic, a finals de la dècada de 1940. Escolta-ho al minut 15’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: el tancament de les emissions en Ona Mitjana de Radio Nacional de España i Radio 5; IB3 Ràdio obrirà centres emissors en DAB+; Suïssa mantindrà la banda d’ FM; a Nigèria, acord entre la Veu de Nigèria i Deutsche Welle, per tornar a fer programes en alemany; un musical basat en la història de Radio Caroline; llibre que conté un capítol dedicat a la història de Radio Sahara. Escolta-ho al minut 37’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
Escoltem un enregistrament de Radio Nacional de España a Barcelona de l’any 1962. Es tracta d’un dramàtic fet en llengua catalana. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola informa que Ràdio Estalella, de l’Escola Estalella Graells de Vilafranca del Penedès, compleix 25 anys d’emissió en FM i que va organitzar una gran festa per celebrar-ho. Escolta-ho al minut 26’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició: 2500 anys de la Ciutat de Nàpols; Nadal a Vigo; 15è aniversari SOTA Catalunya; 100 anys de la Radiodifusió Hongaresa. Escolta-ho al minut 23’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/tancament-emissions-ona-mitjana-rne/16864481/
