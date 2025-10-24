Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 25 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 25 d’octubre del 2025. Amb els següents continguts.
El 29 d’octubre en un acte institucional al Parlament de Catalunya es farà el lliurament de les Medalles d’Honor. Engunay la Mesa del Parlament va acordar, per unanimitat, atorgar en categoria d’or a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a l’experta en intel·ligència artificial Karina Gibert per “la seva a portació a la governança de la intel·ligència artificial i per ser un referent en la conscienciació per a un desenvolupament i un ús ètic i responsable d’aquesta tecnologia”. Escolta-ho al minut 6’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
El passat dimecres, 22 d’octubre, a l’Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, es va celebrar la 37a edició de les Mosques de la Informació. La junta de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes va lliurar els premis la Mosca del Col·legi de 2025 al periodista Albert Requena i a la Televisió de Girona. Escolta-ho al minut 7’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Les emissores municipals de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac, el passat 15 d’octubre, van posar en marxa un nou mitjà audiovisual públic de proximitat: 3 Viles Mèdia. El projecte neix de la integració de Ràdio Llavaneres i Caldetes Ràdio, que recupera l’activitat, amb Ràdio Santvi, de Sant Vicenç de Montalt. Escolta-ho al minut 9’29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens parla de les empreses “Spin off” creades a partir de projectes de recerca del BSC. Aquest mes ens presenta el cas de NearByComputing que treballa en el camp de l’”edge computing” i les comunicacions 5G. L’”edge computing” és un model de computació distribuïda que apropa la computació i l’emmagatzematge de dades al lloc on s’originen les dades. Escolta-ho al minut 30’26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, repassa el perfil de la Doctora Carme Llasat, referent en ciències atmosfèriques a Catalunya. Escolta-ho al minut 10’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó explica que actualment a Google no li agrada gens l’anonimat. La nova política de Google que aplica a Discover i les cerques orgàniques prioritza els continguts que estan signats amb noms i cognoms. Escolta-ho al minut 46’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha sotmès a audiència pública el Projecte de reial decret pel qual s’adopten mesures d’impuls de la tecnologia DAB+ en el servei de radiodifusió sonora digital terrestre; Campanya per fomentar el DAB+ a Alemanya; s’han apagat els 810 kHz de Radio Madrid SER, a l’ona mitjana; el cas de Hit FM, als 828 KHz des de Terrassa; proposta perquè torni a emetre Ràdio Suècia Internacional; novetat mundial: WBCQ, Maine (EE.UU), prova un nou sistema de transmissió de llum làser per Ona Curta. Escolta-ho al minut 16’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Escoltem un enregistrament de l’última edició de l’espai “El vermut de la ràdio” de Radiocadena Española a Igualada, presentat per Josep Lluís González i emès el 29 de juny de l’any 1988. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, ens fa escoltar dues ràdios escolars per Internet: Ràdio Oriach, de l’Institut Ca n’Oriach de Sabadell, i Ràdio Mir, de l’Escola Ventós Mir de Badalona. Escolta-ho al minut 41’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició: Dia Internacional de l’Aturada Cardiorespiratòria; 75è aniversari de la UBA Kortrijk; 90è aniversari de l’ERAU (Unió d’Aficionats a la Ràdio d’Estònia); cent anys de L’Associació Sueca de Radioaficionats. Escolta-ho al minut 36’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
Xavier García, a la secció d’Apps, webs i bolets, ens recomana l’aplicació My 112, que envia la localització del telèfon mòbil al Centre 112 d’Emergències, per fer excusions segures per la muntanya. Escolta-ho al minut 39’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-edge-computing-comunicacions-5g/16780432/
