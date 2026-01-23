Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 24 de gener

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 24 de gener del 2026. Amb els següents continguts.
El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), situat a Terrassa, s’ampliarà. Aquesta infraestructura compta amb el suport i la gestió de l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Català de les Empreses Culturals i forma part del projecte Catalunya Media City. Escolta-ho al minut 3’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
L’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la fira especialitzada en l’audiovisual i la integració de sistemes, es celebrarà del 3 al 6 de febrer a Fira Barcelona. Escolta-ho al minut 5’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, explica la història de les “Top secret roses”, que van ser les primeres dones programadores informàtiques a l’any 1942. El seu treball va ser exclòs dels relats oficials. Escolta-ho al minut 6’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó reflexiona sobre l’acollida i ús dels sistemes d’Intel·ligència Artificial a les redaccions periodístiques. Escolta-ho al minut 29’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà ens presenta el dispositiu “Biow”, que millora la qualitat de l’aire en interiors. N’explica el seu funcionament i alguns dels seus usos beneficiosos per millorar el son i les al·lèrgies i rejovenir l’organisme. Escolta-ho al minut 18’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: el Dia Mundial de la Ràdio 2026; novetats relacionades amb el DAB+ a França, Àustria, Regne Unit i Itàlia; retorn a l’ona curta d’algunes emissions de Voice of America (EE.UU.) Escolta-ho al minut 36’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
Escoltem un enregistrament de Ràdio Bona Nova, emissora evangélica de Barcelona de l’any 1991. Es tracta d’un dramàtic fet en llengua catalana. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola comenta el document “La Competència Digital en Intel·ligència artificial”, presentat fa pocs dies pel Departament d’Educació. Escolta-ho al minut 13’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
L’Associació Club Radioaficionats de Molins (ACRAM) farà una activitat especial de ràdio durant la 175ena Fira de la Candelera de Molins de Rei. Escolta-ho al minut 25’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició: 100 aniversari de Rede dos Emissores Portugueses; 800 aniversari de la Catedral de Tui; 120 aniversari de la mort d’Alexander Popov. Escolta-ho al minut 26’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/top-secret-roses-primeres-dones-programadores/16902510/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
