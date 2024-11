Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 23 i 24 de novembre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 23 i 24 de novembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El passat dijous 14 de novembre, Ràdio 4 va iniciar les emissions en l’estàndard DAB+ des del centre emissor de Cellnex Telecom a Collserola, des don es proporciona cobertura a la zona metropolitana de Barcelona Escolta-ho al minut 5’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Radio Barcelona Emisión en Frecuencia Modulada de l’any 1962. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa del més significatiu de la Diada de les TIC a Catalunya 2024, organitzada els dies 13 i 14 de novembre per Graus TIC a la Torre Telefònica de Barcelona. També explica que tot i que encara la tecnologia 5G de comunicacions mòbils s’està implantat alguns tècnics ja treballen en la 6G. Abans que arribi es passarà per un estat intermedi, denominat 5G avançat o 5.5 G, que sembla que irromprà al mercat a finals d’aquest any. Escolta-ho al minut 35’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. La desincrustació de la tècnica, que sembla desvincular-se de l’activitat humana i que s’ha fet autònoma. Amb esment a un llibre d’Ortega i Gasset. Escolta-ho al minut 7’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

Jordi Alamo, de l’empresa Ebantic, ens parla dels sistemes d’intel·ligència artificial per crear música i cançons Suno i Mureka.ai. Escolta-ho al minut 19’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

A la secció de femProcomuns, Mònica Garriga ens presenta la “Guia Jove d’eines tecnoètiques”, que han elaborat conjuntament les cooperatives Escola Lliure El Sol i femProcomuns i que ha comptat amb el suport aquest any del programa Singulars de la Direcció General d’Economia social de la Generalitat de Catalunya. Escolta-ho al minut 28’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens parla del llibre de la periodista Dienabou Sow Diallo “Obrint camins”, fet a partir del seu Treball Final de Grau, presentat a la Facultat d’Empresa i Comunicación de la Universitat de Vic, amb el títol: “La representación y participación de las personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación españoles”. Escolta-ho al minut 13’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

En Jordi Barreda des del portal Societat de la Informació es fixa en Donald Trump, qui fa pocs dies que ha guanyat les eleccions presidencials d’EE.UU. i es convertirà en el seu president número 47 el proper 20 de gener de 2025. Com pot afectar el seu mandat a la regulació en tecnologies com la intel·ligència artificial? Escolta-ho al minut 25’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: comença a emtre Resport Radio Eurosport, la ràdio a Salamanca, el documental ‘El Silenci de les Ones’ que recupera la memòria històrica de Pere Mitjans, pioner del periodisme a Badalona, produït per Badalona Comunicació que es pot veure a La Xarxa+. Escolta-ho al minut 44’19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, es reactiva la Xercat, la xarxa de radioaficionats i Protecció Civil. Nova edició del Mercat de segona mà a Cerdanyola del Vallès el 14 de desembre. Escolta-ho al minut 31’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/efecte-trump-regulacio-tecnologia/16338839/

