Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 22 i 23 de març del 2025

Al pòdcast de L'altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 22 i 23 de març del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Dins del Congrés Govern Digital, que es va celebrar el dijous 13 de març al Centre de convencions Internacionals de Barcelona, el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, va signar i presentar l’Acord institucional per a la promoció de Governs Locals Intel·ligents. Escolta-ho al minut 4’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

La Universitat Politècnica de Catalunya i el Sistema d’Emergències Mèdiques han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar una plataforma tecnològica que ajudi a coordinar les operacions de drons dins l’espai aeri a Catalunya. Escolta-ho al minut 6’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

Dilluns passat es va celebrar la primera reunió de la Taula de Seguiment per a implantar i desenvolupar els centres de dades a Catalunya, l’òrgan que vetllarà perquè Catalunya es converteixi en el port digital de la Mediterrània i en un pol d’infraestructures digitals de referència al sud d’Europa. Escolta-ho al minut 8’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

L’enginyer Andreu Veà ens parla de l’aplicació Med Brain creada pel pediatra Iñaki Alegria Coll, que treballa a Etiòpia. Amb ella vol ajudar a millorar la formació del personal sanitari a l’Àfrica i de tots els que treballen amb pocs recursos materials. Es tracta d’un sistema d’ajut al diagnòstic mèdic que presenta deu casos complexos de malalties relacionades amb els infants. Escolta-ho al minut 14’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona al Barcelona Supercomputing Center, explica la col·laboració del BSC amb l’empresa Iberdrola per millorar els models de simulació per avaluar la possible localització i disseny dels parcs de molins eòlics. Escolta-ho al minut 20’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó ens dóna el seu punt de vista sobre com les recomanacions que es donen per redactar continguts periodístics lleugers, per tal de captar l’atenció del públic, sovint comporten un retorn al masclisme. Escolta-ho al minut 10’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. Dos catalans residents al Baix Penedès han impulsat “Ce la faccio”, un espai radiofònic emès gairebé íntegrament en italià a Ràdio Televisió El Vendrell. El jurat dels Premis Ondas Globales del Pòdcast ha fet públics els guanyadors de la quarta edició dels guardons impulsats per Prisa Audio i Cadena SER. Comencen les emissions en DAB+ de RNE a Guadalajara. Emissores comercials en DAB+ a Irlanda. L’oposició política andorrana reclama transmissions en DAB+ al Principat d’Andorra. Tancament de les emissores dels EE.UU. Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty i Radio Martí. Escolta-ho al minut 37’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

Escoltem un enregistrament del programa “Mediodía en la 5” de Radio 5 a Barcelona, antiga Radio Peninsular, del mes d’abril de l’any 1983. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat .Escolta-ho al minut 2’26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, ens porta la història “Lo Marraco”. Es tracta d’un espai radiofònic fet per l’alumnat de l’escola Creu del Batlle de l’Horta de Lleida, al Segrià. També informem que el Departament d’Educació i Formació Professional posarà en marxa el programa “Fes el clic”, el qual té com a objectiu principal promoure l’educació mediàtica entre l’alumnat i que la Xarxa va celebrar la jornada “Educació mediàtica i comunicació local”, el dilluns passat a la Sala Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Escolta-ho al minut 29’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa d’alguns indicatius especials actius a les bandes de radioafició aquest mes: Diploma Gaiates de Castelló, organitzat pel Ràdio Club Castelló Costa Azahar i commemoració del centenari de la IARU Regió 1 (International Amateur Radio Union ). Escolta-ho al minut 26’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

La Unió de Radioaficionats de Barcelona i el Baix Llobregat, al número de març de la revista “Radioaficionados” de la Unión de Radioaficionados Españoles, publica un reportatge sobre la III Trobada de Nadal que es va celebrar el passat 14 de desembre. Escolta-ho al minut 24’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/med-brain-aplicacio-ajudar-diagnostic-pediatric-africa/16497948/

