Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 22 de novembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 22 de novembre del 2025. Amb els següents continguts.
L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya el passat dimecres 19 de novembre, a la seu de La CIBA de Santa Coloma de Gramenet, va lliurar els 32ens Premis de Comunicació no sexista. Escolta-ho al minut 4’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
El dimecres 26 de novembre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, es farà la gala de lliurament de la 72a edició dels Premios Ondas. Escolta-ho al minut 6’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
El proper dijous 27 de novembre, a les 17.30 hores, a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, de Barcelona, es farà la presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2023-2024, editat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Escolta-ho al minut 8’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens informa de l’acte commemoratiu del 20è aniversari del BSC, celebrat el dimecres 12 de novembre, a l’Auditori Vèrtex del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. Escolta-ho al minut 17’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà recorda la figura del doctor Josep Martí, que va morir el passat mes de juny als 81 anys. Va ser pioner en el camp de l’acústica a Catalunya i impulsor del projecte universitari de La Salle a Catalunya, en ser un dels impulsors de la creació de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Escolta-ho al minut 8’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
Nieves Lorenzo, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, es fixa en les dotze guanyadores dels XI Premis Dona TIC 2025 que es van lliurar el passat 2 d’octubre, al Petit Palau de la Música Catalana. Escolta-ho al minut 23’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó avença algunes idees que exposarà, el divendres 28 de de novembre, a l’última sessió del Fòrum 10 Comunicació de Ràdio Puig-reig que tractarà el tema ‘La Intel·ligència Artificial, una solució o entrebanc’. Escolta-ho al minut 31’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes: el tancament de les emissions en Ona Mitjana de Radio Nacional de España i Radio 5; 60 anys de Radio Clásica de RNE; increment de l’abast de les emissions en DAB a l’Estat espanyol per als anys 2026 i 2027; possible tancament Ràdio Eslovàquia Internacional. Escolta-ho al minut 42’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
Escoltem un enregistrament de l’emissora municipal Calafell Ràdio de l’any 1990. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola en porta tres fragments de ràdio escoltar: Ràdio Amor de Déu de Sant Adrià de Besòs, la ràdio de l’escola El Solell de la Palma de Cervelló i Cifu Ràdio, de l’Escola Cifuentes de Sabadell. Escolta-ho al minut 38’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició. Ràdio Club del Tarragonès, durant tot el mes de novembre, opera l’indicatiu AO25TWHS per commemorar el 25è aniversari de la declaració del Conjunt Arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. El 8 de desembre de 2025 es compleix el Mil·lenari del Monestir de Montserrat, per aquest motiu Mike Delta Victor DX Group operarà l’indicatiu AO1000MMM des de l’1 al 8 de desembre de 2025. Escolta-ho al minut 26’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
Xavier García, a la secció d’Apps, webs i bolets, ens recomana l’aplicació iFong que presenta un cercador de bolets que té en compte els seus hàbitats i condicions de creixement i les dades diàries de més de 500 estacions meteorològiques. Escolta-ho al minut 29’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-supercomputing-center-celebra-20-anys/16821883/
