Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 21 de febrer

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 21 de febrer del 2026. Amb els següents continguts.
RTVE preveu iniciar aquest any el procés de conversió dels centres territorials del País Valencià i d’Andalusia en nous centres de producció. Escolta-ho al minut 5’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
La Universitat Politècnica de Catalunya posarà en marxa, al curs vinent, el nou grau en Tecnologies i Direcció d’Empreses de Telecomunicació, en col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Escolta-ho al minut 7’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posarà en marxa el Centre d’Expertesa en Intel·ligència Artificial (Centre IA), una iniciativa estratègica per integrar la intel·ligència artificial en els processos clau de la institució i reforçar el seu model d’universitat digital. Escolta-ho al minut 8 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Escoltem un fragment radiofònic d’EAJ20 Ràdio Sabadell, de l’any 1982, per recordar al locutor Juanjo Yunquera, que ha mort recentment. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, informa que Fujifilm va presentar a la fira ISE 2026 ProArchive, un servei de preservació digital de grans col·leccions de vídeo i fotografia en cinta LTO. Ebantic hi ha participat com a soci tecnològic en el desenvolupament del programari de la plataforma d’interacció. Escolta-ho al minut 26’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa les novetats radiofòniques: Ràdio 4 presenta el logo dels 50 anys, Cantabria Radio, Carlos Alsina, Capital Radio, Radio Serranía de Talalluelas i À Punt. Escolta-ho al minut 34’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre el sentit del test de Turing, que va ser proposat el 1950 pel matemàtic Alan Turing per discernir si una màquina mostra o no un comportament intel·ligent. Escolta-ho al minut 12’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras comenta la tecnologia Musical Instrument Digital Interface (interfície digital d’instruments musicals). EL MIDI té més de quaranta anys i continua sent el llenguatge universal dels instruments electrònics musicals. Escolta-ho al minut 45’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, explica que l’empresa Open AI ha començat a introduir publicitat contextual, relacionada amb els temes tractats en les converses amb el seu sistema d’intel·ligència artificial Chat GPT. Amb aquesta decisió intenta reduir les pèrdues econòmiques que té actualment el seu producte. Escolta-ho al minut 10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, comenta l’evolució de la representació de gènere, l’orientació social o l’ètnia en els mitjans de comunicació als últims 25 anys, a partir dels informes del Media Diversity Institute. Escolta-ho al minut 20’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Des de la cooperativa femProcomuns Mònica Garriga informa que el Sobtec, el Mobile Social Congress i la Jornada Dolibarr es faran entre el 28 de febrer i el 6 de març. Escolta-ho al minut 30’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats informa del concurs de radioafició d’hivern a les bandes d’UHF i VHF, el Mercat de Radioafició de segona mà de Cerdanyola del Vallès i l’edició 2026 de la fira MercaHam. Escolta-ho al minut 34’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/publicitat-arriba-chat-gpt/16942416/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
