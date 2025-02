Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 21, 22 i 23 de febebrer del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 25 i 26 de gener del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona al Barcelona Supercomputing Center, ens parla d’un cas d’èxit sobre seqüenciació genòmica i supercomputació. Donat que la tecnologia encara està en les últimes fases de comprovacions no dóna el nom de l’empresa usuària del programari Samplex. Tot apunta que aquesta tecnologia, desenvolupada pel BSC, pot tenir un impacte important per als laboratoris i les indústries farmacèutica i biotecnològica. Escolta-ho al minut 6’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó ens dóna el seu punt de vista sobre l’edat òptima del personal i els caps d’una redacció periodística d’un mitjà de comunicació digital. Escolta-ho al minut 24’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

L’enginyer Andreu Veà, fundador de Dana Warriors, reflexiona sobre el que suposa l’aparició del sistema d’intel·ligència artificial xinès Deep Seek, que se’l podria qualificar de “low cost”, basat en programari lliure. Escolta-ho al minut 33’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

Un enregistrament del tancament d’emissions de Radio Miramar de Barcelona, del mes de gener de l’any 1964. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat . Escolta-ho al minut 3’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. A Suïssa, les emissores públiques de la SRF han perdut gairebé mig milió des que emeten només en DAB+ després del tancament de l’FM. El mes de març es farà un seminari a Ginebra sobre Eficiència Energètica i Radiodifusió. A Nigèria ha començat a emetre Konga FM, la primera emissora comercial del país. A l’Afghanistan ha hagut de tacar l’emissora portada per dones Radio Begum. El nou govern dels EE.UU. es planteja tancar Voice of America i Radio Free Europe. Escolta-ho al minut 40’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, ens porta fragments de Ràdio Martí Pol, de l’Escola Martí i Pol de Sant Feliu de Llobregat. Escolta-ho al minut 11’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, explica la prova d’antenes que faran a la platja del Garbet, que està entre Llançà i Colera. Muntaran les mateixes antenes a la sorra i al mar per comparar el seu rendiment. Escolta-ho al minut 21’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa dels indicatius especials: AM25DOWN per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down: AO#WRD amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio; DL2025S, expressa el suport de l’Estat Lliure de Saxònia (Alemanya) a la Capital Europea de la Cultura 2025 Chemnitz. També informa que la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha fet una resolució per la qual s’autoritza la realització, en determinades condicions i amb caràcter temporal i experimental, d’emissions del servei d’aficionats en la banda de freqüències 2400,000 a 2410,000 MHz Escolta-ho al minut 15’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/genomica-supercomputacio-sequenciacio/16456657/

