Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 20,21 i 22 de desembre del 2024. Especial Nadal

Al pòdcast de l’especia Nadal de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 20,21 i 22 de desembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb una dotzena d’enregistrament de ràdio nadalenca, del 1959 al 1994, de diverses emissores. Extrets de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-arriba-nadal/16350364/

Recuperem un fragment del nostre programa “Un nadal internacional”, que es va emetre el dia de Nadal del 1989. Era un moment en el qual les emissores internacionals d’ona curta eren encara ben populars i escoltades. Podeu escoltar com passen els nadals a Bèlgica, Costa d’Ivori, Rússia i Àustria. Ens ho explicaven integrants de les emissores internacionals d’aquells països: Ximena Prieto, directora del servei en castellà de Belgische Radio ea Televisie, Isabel Miró, de Ràdio Àustria Internacional, Víctor Cheresky, de Ràdio Moscou i el senypr Capet de la Radiodifusió de Costa d’Ivori. Escolta-ho al minut 22’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-arriba-nadal/16350364/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens presenten alguns usos curiosos de la Intel·ligència Artificial. La creació d’un avatar de Jesucrist per dialogar-hi per escrit. Poder conversar amb persones absents. Entretenir a les trucades no desitjades. Escolta-ho al minut 43’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-arriba-nadal/16350364/

Parlem de la creació de música amb intel·ligència artificial i celebrarem la 45ena temporada del programa amb la cançó, feta amb la intel·ligència artificial de Suno, “There’s a secret tune. L’altra ràdio” (“Hi ha una melodia secreta. L’altra ràdio”). Escolta-ho al minut 33’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-arriba-nadal/16350364/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat