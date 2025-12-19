Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 20 de desembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 20 de desembre del 2025. Amb els següents continguts.
Escoltem un fragment radiofònic nadalenc de Los 40 Principales Manresa de l’any 1990. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
L’ocupació al sector TIC a Catalunya continua creixent i durant el tercer trimestre del 2025 ho ha fet un 1,2% i registra el màxim històric amb 172.100 treballadors, segons un informe publicat per l’Observatori del Treball i Model Productiu depenent del Departament d’Empresa i Treball. Escolta-ho al minut 8’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Fa unes setmanes que Softcatalà ha estrenat un traductor automàtic anglès-català i català-anglès basat en tecnologia de xarxes neuronals. Escolta-ho al minut 10’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, parla del gran increment que s’ha produït en el consum de llum a Catalunya i reflexiona sobre el consum de subministrament elèctric dels centres de dades. Ens posa com exemple el que consumeix el centre de dades d’Amazon Web Services a l’Aragó. Escolta-ho al minut 13’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa algunes novetats i curiositats radiofòniques: “los chorizos de Radio Lugo”; cessió de patrimoni sonor de Juan Pablo Ordúñez “El pirata” i Miguel Santos; Onda Cero recupera un espai fet per Juan Antonio Cebrián; 60 anys de COPE València. Escolta-ho al minut 45’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre la possibilitat que hi hagi una tècnica atècnica. Escolta-ho al minut 17’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa que s’estan fabricant els primers aparells amb connectors GPMI (General Purpose Media Interface) (GPMI). Es tracta d’una interfície d’àudio/vídeo per transmetre dades de vídeo sense comprimir i dades d’àudio digital comprimides o sense comprimir. Escolta-ho al minut 30’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Des de la cooperativa femProcomuns Iker Bilbao informa que, el passat 16 de desembre, la comunitat The Things Network Catalunya, IoT-Barcelona i la XOIC de femProcomuns van organitzar conjuntament una trobada al Canòdrom (Sant Andreu, Barcelona) per compartir experiències i coneixements sobre internet de les coses. L’activitat va coincidir amb el 8è aniversari de la cooperativa femProcomuns, que ha jugat i segueix jugant un paper important en la implementació d’internet de les coses amb xarxa oberta i perspectiva tecnoètica a Catalunya. Escolta-ho al minut 35’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, ens recomana diversos audiovisuals sobre el fenomen de la migració i els seus protagonistes, com “La voz de Hind”, una pel·lícula dirigida per Kaouther Ben Hania. Escolta-ho al minut 24’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats recorda que a Cerdanyola del Vallès es fa cada mes un mercat de radioafició de segona mà i informa del que ha fet el Grupo Radio Transpirenaico. Escolta-ho al minut 40’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gran-consum-centres-dades-energia/16852104/
