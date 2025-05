Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 2, 3 i 4 de maig del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 3 i 4 de maig del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Al Plató Nou de Grup Lavinia, a la ciutat de Barcelona, el dijous 24 d’abril, es van lliurar els primers Parèntesis Media Gen-AI Awards. Escolta-ho al minut 6’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

El festival d’innovació en comunicació Sitges Next, en la seva desena edició, es celebrarà els dies 8 i 9 de maig al Casino Prado de Sitges. Escolta-ho al minut 7’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

El proper dimecres, 7 de maig, a la Biblioteca de Figueres , es presentarà el llibre “Montserrat Minobis, una dona lliure”. Escolta-ho al minut 8’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Enregistrament del primer dia d’emissió de RAC 1, l’1 de maig del 2000. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, ens dona la seva opinió sobre els drets d’autor de peces audiovisual, la reforma dels drets de la propietat intel·lectual que es van fer fa pocs anys i com han afectat a la distribució de les creacions. Cal una reforma que permeti accedir a productes de qualitat en els canals de distribució digitals i que aquests no estiguin ocupats només per les produccions de les grans empreses audiovisuals. Escolta-ho al minut 18’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen en què consisteix la intel·ligència artificial robòtica i com funciona. A més es fixen en el projecte que estan desenvolupant Envidia, Deep Mind i Disney que en pocs anys podria estar en funcionament. Escolta-ho al minut 9’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Esther Subías informa d’una nova edició de Technovation Girls Catalonia, el concurs internacional de tecnologia i emprenedoria que cada any convida a nenes i adolescents entre 8 i 18 anys a crear una aplicació mòbil com a solució tecnològica a un problema social. Escolta-ho al minut 22’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa dels debats que es faran al DMT Fòrum per celebrar el Dia Mundial de les Telecomunicacions. Escolta-ho al minut 45’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, resumeix algunes accions fetes, durant el mes d’abril, dedicades a la Ciència Ciutadana. Escolta-ho al minut 41’13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla de la pedra i la calamarsa. Escolta-ho al minut 31’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica aplicada a l’ensenyament, recorda els primers programaris en català. Escolta-ho al minut 35’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de Ràdio Vaticana, Ràdio Xina Internacional, Italian Radio Relay Service i algunes emissores independents europees, com Real Mix Radio, de Finlàndia, o Radio Veronica, dels Països Baixos. Escolta-ho al minut 27’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), comenta els indicatius especials per celebrar el mil·lenari del monestir de Montserrat i el simulacre que es farà de la Xarxa d’Emergències de Radioaficionats de Catalunya. Escolta-ho al minut 48’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/disney-artificial-robotica-inteligencia/16560370/

