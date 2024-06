Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 19 de juny de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 19 de juny de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

La periodista de Conxita Casanovas ha estat distingida amb el Premi Nacional de Periodisme Cultural 2024, atorgat pel Ministeri de Cultura. Escolta-ho al minut 7’45 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de la primera emissió d’Antena 3 de Barcelona, el dia 1 d’octubre de 1982, des de la fira Sonimag de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’36 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna explica com canviarà la manera de treballar dels professionals de la postproducció audiovisual amb la incorporació de funcions relacionades amb el de vídeo generatiu i com aquests sistemes, que fan servir la intel·ligència artificial, incorporen credencials de continguts. Escolta-ho al minut 9’27 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens parla del llançament europeu de l’International Trillion Parameter Consortium, a Barcelona. Es tracta d’una trobada centrada a accelerar el desenvolupament i l’ús de la Intel·ligència Artificial Generativa per a la ciència i enginyeria. L’esdeveniment es celebra del 19 al 21 de juny a Barcelona. A més explica un projecte relacionat amb la medicina que està desenvolupant el BSC relacionat amb aquest camp de recerca. Escolta-ho al minut 32’16 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: l’Espluga FM, Ràdio Arenys, i els Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona. Escolta-ho al minut 46’32 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, explica que en un districte de la ciutat d’Estocolm s’està experimentant amb el reciclatge de l’escalfor generada per la refrigeració de grans equipaments informàtics. Escolta-ho al minut 21’48 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes, que Catalunya anirà a l’espai de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el cubesat 3Cat-4 d’observació terrestre. Escolta-ho al minut 26’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica un curiós robatori de dades relacionat amb l’ús d’alguns sistemes d’intel·ligència artificial generatius que creen imatges. Escolta-ho al minut 42’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

Des de Colectic Mar Escarrabill, de l’Oficina Tècnica del Canòdrom -Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica comenta com ha anat el cicle ‘Créixer entre Pantalles’ que s’ha celebrat en aquell centre de capacitació digital de Barcelona. Escolta-ho al minut 17’31 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): la fira Merca Ham; cupó 100 anys de ràdio; Natalia Guala, Directora Tècnica de Relacions internacionals del Grup Social ONCE, escollida per a formar part del comitè per a la convenció de les Persones amb Discapacitat de l’ONU; especificacions e informació detallada d’equips de radioaficionat accessibles per a persones cegues, al web de l’ARMIC. Escolta-ho al minut 37’26 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/inteligencia-artificial-ai-editar-audiovisuals/16153444/

