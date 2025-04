Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 18,19 i 20 d’abril del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 19 i 20 d’abril del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Escoltem un enregistrament del programa “Cristo, a través del cine y su música” de Radio Peninsular de Barcelona, de l’any 1967. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

Jordi Álamo, de l’empresa Ebantic, explica que l’empresa coreana Hyodol.com va presentar al Mobile World Congress de Barcelona uns assistents socials per a persones grans basats en uns ninos de drap que emmagatzemen dades sobre el comportament de les persones que els tenen, gràcies a la intel·ligència artificial, i que s’expressen amb veu sintètica. A corea ja estan a la venda. A més informa que , a Catalunya, AB Control i Ebantic ja han creat el primer presentador digital audiovisual a partir de la síntesi de veu neuronal i la imatge sintètica. Escolta-ho al minut 6’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica que ISOC-CAT com a membre de la Internet Society (ISOC) veu amb preocupació la decisió judicial que permet bloquejar adreces IP a petició de La Liga. En cap moment qüestionen el dret de defensar-se dels serveis pirates que ofereixen gratuïtament continguts amb drets. Però la demanda presentada per La Liga com la sentència judicial proposen la manera d’actuar entrant en aspectes tècnics com és demanar que es bloquegin les adreces IP des d’on es transmeten el partits de forma il·legal. El com s’ha de deixar als tècnics. Una cosa és bloquejar continguts i l’altra és bloquejar l’accés a servidors on hi ha un munt de serveis de molts clients diferents. Escolta-ho al minut 45’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Dins de la sèrie d’espais dedicats als interrogants filosòfics que planteja la Intel·ligència Artificial, en aquest programa reflexiona sobre: què és la realitat? Escolta-ho al minut 18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

A la secció de femProcomuns, David Gómez ens avença la formació que faran el mes vinent femProcomuns i Coòpolis de “Mastodon i altres bèsties”, sobre les xarxes socials, al portal Fediverse. Aquest portal d’Internet és una associació de xarxes socials independents. Des d’aquest mes d’abril L’altra ràdio està present a mastodon.cat al compte @altraradio . Escolta-ho al minut 30’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens presenta el documental ‘Sunu Gaal’, dirigit pel periodista de BTV Josep T. París. Fa unes setmanes es va estrenar al Festival de Màlaga. Retrata els anhels i dubtes d’uns joves del Senegal que volen emigrar a Europa. Escolta-ho al minut 25’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

En Jordi Barreda des del portal Societat de la Informació comenta la recent polèmica amb el navegador de Software Lliure Firefox, en a haver canviat algunes de les seves clàusules d’ús. Escolta-ho al minut 15’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: lliurament dels premis de la Academia de las Artes y Ciencias Radiofónicas a Madrid; record a Lídia Segués i Julio Madroñal; Aragón Radio, A Punt Ràdio; exposició homenatge a Alejandra Fierro, creadora de Radio Gladys Palmera. Escolta-ho al minut 35’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de la renovació de la junta de la FCR. Escolta-ho al minut 43’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ninos-coreans-amb-veu-sintetica-assistents-socials-ia/16533252/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.