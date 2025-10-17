Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 18 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 18 d’octubre del 2025. Amb els següents continguts.
L’Ajuntament de Barcelona obrirà La Casa de la Creació Digital en Català, un equipament públic per fomentar la creació, la formació i la professionalització de la creació digital en català. Escolta-ho al minut 4’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Segons un article publicat per diverses investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya la intel·ligència artificial generativa podria automatitzar fins al 26% de les funcions en els sectors d’arts, disseny, entreteniment, mitjans de comunicació i esports. Escolta-ho al minut 6’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
L’Era Audiovisual de Vielha acollirà els dies 23 i 24 d’octubre la segona edició del Congrés de ciberseguretat Armari 6 per a persones expertes del sector. Escolta-ho al minut 7’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el dijous 23 d’octubre, a la Biblioteca Sarrià – J.V. Foix de Barcelona, celebrarà una jornada sobre la Desinformació i discursos d’odi a les xarxes socials. Escolta-ho al minut 8’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha sotmès a audiència pública el Projecte de reial decret pel qual s’adopten mesures d’impuls de la tecnologia DAB+ en el servei de radiodifusió sonora digital terrestre. Escolta-ho al minut 9’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
L’empresa catalana Sateliot, operadora en telecomunicacions per satèl·lit, ha completat amb èxit la primera transmissió 5G IoT entre un dispositiu comercial estàndard i la seva constel·lació de satèl·lits en òrbita baixa. Escolta-ho al minut 11’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Escoltem un fragment del programa “Queridos libros”, de Radio 5, presentat, des de Barcelona, per Pablo Ignacio de Dalmases. Es va emetre el 26 d’octubre de l’any 1992. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, ens parla dels sistemes de veu sintètica conversacionals i valora el que fa servir el nou Chat GPT. Escolta-ho al minut 20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassarà les principals novetats radiofòniques: Radio Madrid tanca l’emissió en Ona Mitjana i algunes altres emissores també ho han de fer en perdre la llicència, com Hit FM a Terrassa; 60 anys de Radio Clásica de RNE; llibre sobrre la història de Ràdio Bunyol. Escolta-ho al minut 36’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre la frase “La intel·ligència artificial és impressionant però no intel·ligent”. Escolta-ho al minut 13’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, comenta els riscos de ciberseguretat que poden tenir els navegadors amb Intel·ligència Artificial, com el detectat al navegador Comet de Perplexity. Escolta-ho al minut 24’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa que l’entrada en vigor del “Xat Control”, en anglès “Child Sexual Abuse Regulation” (CSAR) o “chat control”, ha estat ajornada novament pel Parlament Europeu. També informa que l’ICAN ha atorgat una subvenció d’uns 300.000 dòlars al domini Punt Cat per fer un estudi i explica en què consistirà. Escolta-ho al minut 44’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Des de la cooperativa femProcomuns valoren la sentència del Tribunal Suprem que reconeix el dret dels ciutadans a accedir al codi font de les aplicacions de titularitat pública utilitzades per l’administració per adoptar decisions automatitzades. Escolta-ho al minut 32’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, es fixa en la nova sèrie documental que ha fet TV3: “A contracorrent, 10 anys d’Open Arms”. Escolta-ho al minut 27’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-impressionant-pero-no-intel-ligent/16772023/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!