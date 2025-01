Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 17,18 i 19 de gener del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 18 i 19 de gener del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Enregistrament de Radio Tarrasa de la Setmana Santa de l’any 1959. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

L’enginyer Andreu Veà, fundador de Dana Warriors, explica què cal fer en casos d’incendis domèstics i explica com poder salvar les dades informàtiques valuoses. Escolta-ho al minut 39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras ens presenta dos llibres editats fa poc que tracten de tecnologia. “Rehumanitzant la tecnologia. Claus per sobreviure com espècie a l’era digital” de Joana Barbany, editat per Profit Editorial. “El nuevo efecto wow”, de Carles Grau, editat per Seurat. Escolta-ho al minut 6’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. La desincrustació de la Informació, que sembla desvincular-se de l’activitat humana i que s’ha fet autònoma. Escolta-ho al minut 12’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

A la secció de femProcomuns, David Gómez informa que el passat mes de desembre femProcomuns va fer la primera hackató. Ens resumeix com va anar i anuncia que el dia 23 de gener es farà la segona. La proposta serà imaginar conjuntament quin paper poden tenir les tecnologies d’internet de les coses en xarxa oberta en un escenari de futur de transició ecosocial a 20 anys vista. Escolta-ho al minut 29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, parla de “Green Border”, una pel·lícula sobre els refugiats de l’Orient Mitjà i l’Àfrica que intenten arribar a la Unió Europea i són maltractats a la frontera entre Polònia i Bielorússia. Escolta-ho al minut 20’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

En Jordi Barreda des del portal Societat de la Informació es fixa en com s’entrenen els “agents d’intel·ligència artificial” destinats a fer feines concretes que en pocs anys podrien substituir a les persones que actualment les estan fent. Escolta-ho al minut 26’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: la periodista Júlia Otero ha estat distingida amb el Premi d’Honor de la Comunicació 2024 que atorga la Diputació de Barcelona; la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics i RTVE han signat un acord per impulsar la implantació de la ràdio digital a Espanya en DAB+. Retorna el programa de SER Catalunya “Llapis de memòria”. On va passar el Nadal l’actriu Bárbara Rey. Escolta-ho al minut 45’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa que el Radioclub del Vallès va col·laborar a la Cavalcada de Reis i als Tres Tombs de Cerdanyola del Vallès. El diumenge 19 de gener comença el concurs marató de radioafició a les bandes de VHF i UHF. Escolta-ho al minut 33’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/julia-otero-premi-honor-comunicacio-2024/16407660/

