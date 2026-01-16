Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 17 de gener

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 17 de gener del 2026. Amb els següents continguts.
La periodista radiofònica Pilar Sampietro, de Ràdio Nacional d’Espanya, es jubila. Escolta-ho a l’inici del programa a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
L’Informe sobre l’estat dels objectius europeus de la Dècada Digital 2030, elaborat pel Cercle Tecnològic i amb la col·laboració de la Generalitat, constata que Catalunya, a finals de l’any 2025, en 26 dels 31 indicadors (el 83,9%) havia superat la mitjana d’Europa, posicionant-se com una de les regions amb més potencial per liderar la transformació digital. Escolta-ho al minut 5’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
L’ús de la llengua catalana a la xarxa Internet va creixent any rere any, tot i que en els darrers ho ha fet més lentament, segons el baròmetre impulsat el 2002 per Webmàsters Independents en Català de Cultura i d’Àmbits Cívics, el qual analitza la seva presència als webs de grans empreses i organitzacions radicades a Catalunya o que hi ofereixen els seus productes i serveis. Escolta-ho al minut 7’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Aquest mes de gener, VilaWeb, el diari electrònic creat i dirigit per Assumpció Maresme i Vicent Partal, començarà a oferir informació en format televisiu, per a la qual cosa posarà en marxa un plató propi. L’objectiu és arribar a la població més jove que ja no llegeix diaris i s’informa d’altres maneres. Escolta-ho al minut 9’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Torna al programa un dels col·laboradors habituals a la dècada de 1990 de L’altra ràdio, en Jordi Brunet. Ell és un dels experts i dels millors DXistes d’Ona Mitjana europeus. Parlem del tancament de totes les emissions en ona mitjana de Ràdio Nacional d’Espanya, la matinada del 30 de desembre de 2025, i de les ràdios que a les nits es poden escoltar en aquelles freqüències ara buides des de Catalunya. Escolta-ho al minut 36’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Escoltem un fragment radiofònic de Radio Badalona EAJ 39 de l’any 1941. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, comenta la ràpida evolució de la intel·ligència artificial i avença que a l’any 2026 serà el de la intel·ligència artificial agèntica i el de l’estrena de la sèrie documental “Knut, el Emperador Vikingo”, feta íntegrament amb imatges sintètiques. Escolta-ho al minut 13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa les novetats radiofòniques: Madrid dedicarà diversos carrers a professionals de la ràdio; Radio Serranía de Talalluelas obra un segon canal; ha mort Joan Armengol, periodista i locutor igualadí que va treballar a Ràdio Barcelona, Radiotelevisió Espanyola i Ràdio Estel. Escolta-ho al minut 25’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre el concepte d’intel·ligència artificial que tenia l’informàtic John McCarthy a l’any 1956. Escolta-ho al minut 45’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras comenta alguns productes que s’han presentat en el Consumer Electronics Show (CES) 2026 celebrat a Las Vegas (EE.UU.) del 6 al 9 de gener. Escolta-ho al minut 31’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, explica que, per tercera vegada, l’Iran apaga l’accés a Internet de la seva població per combatre la revolta social que es produeix aquests dies al país. Escolta-ho al minut 10’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, tracta de la mirada utilitarista de la migració com a discurs racista i classista i comenta el gag de José Mota, al programa “El juego del camelar” de Televisió Espanyola, sobre el pla d’expulsió massiva de persones migrants. Escolta-ho al minut 17’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats informa del concurs de radioafició d’hivern a les bandes d’UHF i VHF. Escolta-ho al minut 24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/gag-jose-mota-tve-sobre-persones-migrants/16895229/
