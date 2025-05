Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 16 i 18 de maig del 2025

Aquesta setmana arribem a l’edició 2600 de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui. Al programa del diumenge 18 de maig del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Ràdio Arrels, l’emissora més veterana de Catalunya Nord i l’única que emet íntegrament en català al nord del país, ha engegat una campanya de mecenatge per a fer front a la inestabilitat i dificultats econòmiques que arrossega de fa temps. Escolta-ho al minut 6’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

3Cat serà l’amfitriona de la 41a conferència anual de l’Associació Europea de Televisions Regionals (CIRCOM), que tindrà lloc a Barcelona del 21 al 23 de maig. Escolta-ho al minut 8’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Celebrem que fem l’edició 2600 de L’altra ràdio amb un dels col·laboradors històrics de L’altra ràdio: el periodista Santi Riera. Com som un programa nascut al segle XX, a l’any 1980, en Santi Riera es fixa en la ràdio d’aquell segle i ens fa la seva tria personal dels que considera els vint millors programes de ràdio del segle XX. El primer de la llista “Fantasía”, programa de RNE amb Jordi Arandes i Federico Gallo. Escolta-ho al minut 9’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Escoltem una de les primeres emissions, a l’agost de 1981, durant la Festa Major de la localitat, de Matadepera Ràdio. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Jordi Álamo, de l’empresa Ebantic, comenta el sistema de conversa amb intel·ligència artificial Sesame.com, que incorpora la llengua castellana. També dona alguns serveis de suport conversacional per a l’atenció telefònica a les empreses. Escolta-ho al minut 21’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras avença que l’associació catalana CIVICAi (civicai.cat) està redactant col·lectivament un nou manifest sobre la Intel·ligència Artificial que incorporarà aspectes socials i seguirà els criteris de l’International Association for Safe and Ethical AI. També comenta que la Universitat d’Hardvard ha fet proves d’un “tutor” basat en I.A. per assistir a un professor de física general. Escolta-ho al minut 46’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Dins de la sèrie d’espais dedicats als interrogants filosòfics que planteja la Intel·ligència Artificial, en aquest programa reflexiona sobre: la intel·ligència artificial i la nostra pròpia identitat. El concepte “extenuar el desig” plantejat per Ortega i Gasset al seu llibre “La rebelión de las masas”. Escolta-ho al minut 14’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, comenta la importància de l’esport per posar en evidència la problemàtica que viuen les persones refugiades. Posa com a exemples la Federació Internacional d’Esports per a Refugiats i el CEAR Club de Fútbol, impulsat per la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Escolta-ho al minut 25’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

En Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació, es fixa en l’apagada del subministrament elèctric a la Península Ibèrica, de les seves conseqüències i de la importància que encara té la transmissió radiofònica hertziana. Escolta-ho al minut 30’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: premis a professionals de la Cadena SER; s’ha posat un preu de venda de la Cadena SER; nou programa a Radio Serranía; problemes amb les concessions de llicències d’FM a Castella i Lleó. Escolta-ho al minut 36’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de com serà enguany aquesta gran fira de la radioafició i radioescolta que es farà a Cerdanyola del Vallès el 14 de juny. Escolta-ho al minut 33’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/esport-refugiats/16579873/

