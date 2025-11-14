Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 15 de novembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 15 de novembre del 2025. Amb els següents continguts.
El proper dimecres, 19 de novembre, a les 18 hores, L’altra ràdio, dins de la seva 46ena temporada, enregistrarà un programa especial fet en col·laboració amb el Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. Estarà dedicat íntegrament a les dones científiques i tecnòlogues. L’enregistrament es farà en un lloc singular de la ciutat de Barcelona, a la Biblioteca Gabriel García Márquez, a la Plaça de Carmen Balcells Segalà,1, al Districte Sant Martí de Barcelona. Escolta-ho al minut 5 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Ràdio Puig-reig, durant tot el mes de novembre, està organitzant la 34a edició del Fòrum 10 Comunicació. Escolta-ho al minut 6’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
El dimecres 12 de novembre a la tarda, a l’Auditori Vèrtex del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya el Barcelona Supercomputing Center va celebrar l’acte commemoratiu del seu 20è aniversari. Escolta-ho al minut 7’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna va acollir els dies 6 i 7 de novembre Estación Podcast Barcelona, un punt de trobada per a creadors, marques i professionals que aposten per l’àudio i el contingut digital com a eines de comunicació. Escolta-ho al minut 8’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
A la matinada del passat dissabte va morir sobtadament d’un infart, als 61 anys d’edat, el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom. El passat dilluns, dia 10 de novembre, a la un a del migdia, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, es va fer la cerimònia de comiat. Escolta-ho al minut 9’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
El dissabte 15 de novembre s’ha celebrat, al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, la tercera edició del Crucrucru, un festival organitzat per la cooperativa l’Apòstrof, que enguany s’ha dedicat a imaginar alternatives per seguir comunicant en un món d’algoritmes. Escolta-ho al minut 10’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Escoltem un fragment del Segundo Programa de Radio Nacional de España de l’any 1974. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, repassa què s’està fent per a la integració del català als sistemes generatius de veu sintètica conversacional. Algunes proves es poden fer al web per a desenvolupadors informàtica huggingface.co. Escolta-ho al minut 31’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa algunes radiofòniques: Radio Galega Música, emissores que han canviat de nom i una sèrie de llibres sobre la història de la ràdio a Madrid que està escrivint. Escolta-ho al minut 45’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre: l’inconscient mitològic de la tècnica. Escolta-ho al minut 16’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, explica que, a l’any 2026, els passatgers d’algunes companyies d’aviació podran fer servir la connexió Wifi d’alta velocitat als avions gràcies a un acord signat amb Star Link. Escolta-ho al minut 24’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras informa que s’ha celebrat la Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, un esdeveniment que aquest any ha posat el focus en la sobirania tecnològica i la capacitat de Catalunya per consolidar-se com a “hub” tecnològic del sud d’Europa. Escolta-ho al minut 34’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Des de la cooperativa femProcomuns la periodista Mònica Garriga reflexiona sobre “Què fan els més rics manegant la tecnologia?” i sobre com el capitalisme de vigilància, com a nova forma de mercat, els permet enriquir-se. Ha sortit la llista Forbes, actualitzada, i nou de les deu persones més riques del món tenen relació amb empreses tecnològiques. Escolta-ho al minut 11’51a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, informa que el Consell d’Europa ha concedit el Premi Nord Sud a l’equip olímpic de persones refugiades. Escolta-ho al minut 26’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats recorda que a Cerdanyola del Vallès es fa cada mes un mercat de radioafició de segona mà. Escolta-ho al minut 43’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nou-les-deu-persones-riques-mon-tenen-negocis-tecnologics/16811782/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!