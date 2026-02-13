Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 14 de febrer

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 14 de febrer del 2026. Amb els següents continguts.
Marta Rial, Gestora de la Col·lecció de la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, informa de les novetats que ha estrenat l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB. Escolta-ho al minut 8’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
Enregistrament de RAC 1 del Dia Mundial de la Ràdio de l’any 2016, amb Alfons Arús. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
El Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida ha commemorat l’onzena edició del Dia Mundial de la Ràdio aquest divendres 13 de febrer, amb el “Memorial Josep Lluís Cadena”. Durant tota la jornada de divendres, la sala d’actes de la Diputació de Lleida, s’ha transformat en un estudi radiofònic obert al públic per on han passat 14 emissores de la demarcació. Escolta-ho al minut 4’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
La segona edició del GenAI Health Hack del Campus Clínic Barcelona es celebrarà els dies 19, 20 i 21 de febrer. El seu objectiu és explorar l’aplicació de la intel·ligència artificial generativa en el sistema de salut de Catalunya. Escolta-ho al minut 6’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens presenta la càmera “full frame” Sony A7 V de la sèrie alfa. Escolta-ho al minut 18’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Ràdio Tremp; “Scape room” de La Xarxa i la Universitat Autònoma sobre la verificació de notícies; el carnaval a La Xarxa+; el Dia Mundial de la Ràdio a una dotxena d’emissores municipals (Ràdio Rubí, Ràdio Caldes, Ràdio Silenci, etc.) Escolta-ho al minut 45’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, parla de la utilització d’eines d’intel·ligència artificial per generar coneixement a partir de les múltiples activitats i actes que fa durant tot l’any l’Ateneu Barcelonès. Es genera un gran volum d’informació a través de centenars d’actes culturals anuals (784 el 2024, un 20% més que el 2023), però l’entintat enfronta limitacions pressupostàries per socialitzar i difondre tot això de forma efectiva. La IA pot ajudar a passar de la mera informació al coneixement i a la gestió i difusió de les activitats que s’hi fan. Escolta-ho al minut 24’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta els següents temes: llibres i audiovisuals divulgatius sobre les missions Artemis de la NASA, que volen enviar humans a la Lluna; el web Air Loom, que mostra en 3D el trànsit aeri d’un aeroport en temps real; a menys d’un any perquè Bepicolombo arribi a Mercuri. Escolta-ho al minut 39’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica la forma de fer estafes digitals coneguda com “Pig butchering” o la matança del porc digital. Escolta-ho al minut 33’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, posa un exemple de mal ús de la intel·ligència artificial: el sistema Grok de la xarxa social X. Permetia generar material sexual no consentit de persones. Aquest fet va provocar, el mes passat, diverses denúncies. Escolta-ho al minut 13’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
Miquel Barceló de Colectic ens presenta Ràdio Extramurs, un projecte de l’àrea educativa de Colectic que ofereix un estudi de gravació al Raval de Barcelona que es gestiona col·lectivament i serveix per donar visibilitat a iniciatives fetes per col·lectius en situació de vulnerabilitat. Escolta-ho al minut 29’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el HackRF Pro, un perifèric de ràdio definida per programari (SDR, per les sigles en anglès) capaç de transmetre o rebre senyals de ràdio des de 100 kHz fins a 6 GHz. Escolta-ho al minut 36’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-lateneu-barcelones/16932359/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!