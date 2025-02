Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 14, 15 i 16 de febebrer del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 15 i 16 de febrer del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Dijous passat, 13 de febrer, es va celebrar una nova edició del Dia Mundial de la Ràdio. Enguany el lema escollit per les Nacions Unides ha estat: “La ràdio i el canvi climàtic”. N’expliquem el seu origen i escoltem un parell de fragments de Ràdio Nacions Unides, del 1986 i 2025. Escolta-ho al minut 3’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

L’Integrated Systems Europe (ISE) que es va celebrar a Fira Barcelona fins el divendres 6 de febrer va comptar amb més de 1.600 expositors internacionals. Al programa expliquem algunes de les novetats audiovisuals que s’hi van presentar. Samsung va tornar a portar a l’ISE The Wall. LG amb va mostrar el seu Kinetic LED Media Art. L’empresa xinesa INFiLED va muntar el MagCub. La firma portuguesa Displax va fer demostracions de TILE Pro. També informem que el Grup Mediapro a l’ISE va anunciar una col·laboració a llarg termini amb Google Cloud per crear un laboratori d’innovació especialitzat en l’aplicació d’intel·ligència artificial generativa per a la indústria dels mitjans i l’entreteniment. Escolta-ho al minut 8 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

Jordi Álamo, de l’empresa Ebantic, ens presenta tres projectes, que ja estan en fase productiva, que es van presentar a l’Integrated Systems Europe (ISE). Tenen a veure amb el vídeo immersiu i la tria del punt de vista en una realització multicàmera per part de l’espectador, de l’empresa Intoreality. La traducció i transcripció automàtica de converses, que es poden reproduir amb veu sintètica, de l’empresa Speaksee. I un nou sistema de reproducció d’imatges amb microfluïts en lloc de píxels, creat per Micro Electronics. Escolta-ho al minut 40’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica que la telefonia 6G de la Xina podria plantar cara al sistema de satèl·lits Starlink. Científics de la Universitat de Correus i Telecomunicacions de Pequín han construït una xarxa experimental 6G, basada en l’equipament ja present a les actuals xarxes 4G i 5G, que es provarà i desenvoluparà fent servir satèl·lits d’òrbita baixa. Escolta-ho al minut 47’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Els interrogants filosòfics que planteja la Intel·ligència Artificial. Una visió general que en propers mesos seguirà tractant. Escolta-ho al minut 12’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

A la secció de femProcomuns, Mònica Garriga ens presenta l’eina RTCRM que funciona dins de Dolibarr. Es tracta d’una eina per gestionar la plantificació econòmica de projectes fets per entitats i empreses, basada en el programari lliure. Escolta-ho al minut 29 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens parla del canvi de sistema de verificació externa que ha adoptat Meta per a les seves xarxes socials Facebook, Instagram i Whats App. Abans del canvi la verificació es feia en col·laboració amb organitzacions independents. Allò garantia una metodologia rigorosa i garantia un procés imparcial i transparent. Amb el nou sistema adoptat el sistema de verificació s’ha devaluat notablement. Escolta-ho al minut 18’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

En Jordi Barreda des del portal Societat de la Informació reflexiona sobre el que suposa l’aparició del sistema d’intel·ligència artificial xinès Deep Seek, basat en programari lliure. Escolta-ho al minut 34’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: centenari de Radio Sevilla, 90 anys de Radio Ciudad Real, renovació d’equips de diverses emissores, Toni Aguilar de Los 40, Premio de Radio Ciudad de Valladolid. Escolta-ho al minut 23’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, comenta com va anar la participació del Radioclub Del Vallès al concurs marató de radioafició a les bandes de VHF i UHF. Escolta-ho al minut 37’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/novetats-audiovisuals-ise-acord-entre-mediapro-google/16446767/

