Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13,14 i 15 de desembre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 13,14 i 15 de desembre del 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de la desconnexió del programa Matinal Cadena SER de l’any 1973. A Barcelona en l’equip de Matinal Cadena SER treballava Joan Castelló Rovira, un dels periodistes més significatius de la història de Ràdio Barcelona. Un dia del 1973 entrevistava a l’alcalde de Barcelona José María de Porcioles. Escolta-ho al minut 2’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica els usos dels drons a les produccions audiovisuals. Escolta-ho al minut 5’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens presenta el projecte “AI for Health and ageing”. Els investigadors volen ajudar a crear sistemes d’intel·ligència artificial, ètics, per estudiar i guarir les malalties relacionades amb l’envelliment. Escolta-ho al minut 17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: l’estrena del documental “Ona local”, a La Xarxa+; la pròxima publicació del Llibre Blanc de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya; Ràdio L’Escala compleix 40 anys; novetats a Ràdio Masquefa i Ràdio Corbera. Escolta-ho al minut 44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, informa de la presentació, el passat dia 27 de novembre, a l’auditori de la Pedrera de Barcelona, del projecte “A Vision For Barcelona’s Future”. Aquests document es pot descarregar a la web www.aretian.com/visionforbarcelona . Recull estratègies basades en dades per al creixement i la innovació sostenibles a les ciutats globals. Es tracta d’una proposta feta per l’equip del professor Ramon Gras, de la Universitat d’Harvard. Escolta-ho al minut 25’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: el calendari científic 2025 de la NASA, el projecte Globe de la NASA, com treballar a la NASA, el satèl·lit de radioaficionats AMSAT Oscar 7 (AO7) compleix 50 anys. Escolta-ho al minut 34’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, reflexiona sobre el factor humà en la ciberseguretat i els casos d’espionatge. Escolta-ho al minut 21’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

Des de Colectic, Anna Sánchez, ens parla dels 25 anys de la Xarxa Òmnia: el projecte referent d’inclusió social a través de les tecnologies digitals a Catalunya. Es tracta d’un programa socioeducatiu, comunitari i tecnològic que ofereix suport a col·lectius en situació de major vulnerabilitat. Aquest projecte forma part de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC). Colectic hi està vinculat. Actualment, gestiona l’Oficina tècnica i de dinamització. Colectic va ser un dels primers Punts Òmnia de Catalunya. Des del 1999, donen vida al Punt Òmnia Raval. Escolta-ho al minut 20’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el receptor controlat per programari SDR Play nRSP-ST. Escolta-ho al minut 41’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-envelliment/16358592/

