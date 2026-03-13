Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13 i 14 de març

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 14 de març del 2026. Amb els següents continguts.
Enregistrament de Ràdio Iltirda 2, de Lleida, de l’any 1981. Una emissora que formava part de la Cadena Catalana. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, informa de la prohibició de la venda de drons als Estats Units que hagin estat fabricats fora del país. Escolta-ho al minut 11’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Canal Terrassa, Tarragona Ràdio, Ràdio Cubelles, Ràdio Calafell, Ona La Torre, Ràdio Caldes, Ràdio 010 i Ràdio Molins de Rei. Escolta-ho al minut 41’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, reflexiona sobre “L’Ètica del Bon Convidat”, que es va adoptar en l’organització del Mobile World Congress. Parteix del pensament de Perejaume per qüestionar la nostra relació amb el món: no som propietaris del planeta, sinó convidats temporals que hauríem de passar-hi sense deixar empremta. Escolta-ho al minut 6’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta els següents temes: llocs de Becari Graduat a l’ESA; web per crear un mapa azimutal; el web Satellite Map; la sonda Voyager 1 compleix 48 anys i es troba molt més enllà de l’òrbita de Plutó; imatges en el format SSTV Robot 36; l’EDUSAT. Escolta-ho al minut 29’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica el cas de dones ucraïneses que havien d’obrir comptes bancaris per a una màfia que després els feia servir per fer apostes en jocs en línia i estafes basades en falses identitats per poder blanquejar capitals. Escolta-ho al minut 23’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, explica què és l’ “agnotologia algorítmica”. És un concepte emergent que combina l’estudi de la producció deliberada d’ignorància (agnotologia) amb el funcionament dels sistemes digitals, la intel·ligència artificial i els algorismes. Escolta-ho al minut 16’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el programari Open Ham Clock. Permet veure els indicatius de radioaficionat actius en aquell moment. La interfície es pot configurar en diferents idiomes, entre ells el català. Escolta-ho al minut 26’41 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/agnotologia-algoritmica/16974455/
