Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13 de setembre. Primer espai de la 46ena temporada

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 13 de setembre del 2025. Amb els següents continguts.
Un enregistrament de José María Íñligo, a Ràdio Barcelona, de l’any 1971. Procedeixen de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/entrevista-amb-miquel-calcada/16726272/
Conversa amb Miquel Calçada, president de la Comissió de centres territorials del Consell d’Administració de RTVE, sobre la feina que està fent a l’ens públic i la que ha fet a la ràdio dels Estats Units als últims anys. Escolta-ho al minut 36’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/entrevista-amb-miquel-calcada/16726272/
Supercomputació i intel·ligència artifical, amb Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. SuSy, un model de detecció i reconeixement d’imatges sintètiques desenvolupat pel BSC. Escolta-ho al minut 19 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/entrevista-amb-miquel-calcada/16726272/
Dones científica i tecnòlogues, amb la doctora en Ciències Biològiques i Biomèdiques i divulgadora científica Nieves Lorenzo i la Màster en Física i meteoròloga Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. Ens presenten alguns projectes divulgatius que han fet últimament en aquella associació. Escolta-ho al minut 24’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/entrevista-amb-miquel-calcada/16726272/
La intel·ligència artificial per dins, amb Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC. Tipus de raonament que poden fer els models de llenguatge. Escolta-ho al minut 6’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/entrevista-amb-miquel-calcada/16726272/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
