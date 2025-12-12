Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 13 de desembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 13 de desembre del 2025. Amb els següents continguts.
Nova direcció a RNE Catalunya i Ràdio 4: directora Sònia Urbano, coordinador d’informatius David Figueira i coordinadora de programes Rosa de Diego. Escolta-ho al minut 5 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
El radiofonista i director teatral Miquel Murga va morir el passat 2 de desembre. Escolta-ho a l’inici del programa a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Enregistrament de Ràdio 4 de l’any 1977. En el dia que compleix 49 anys. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens presenta els telescopis intel·ligents de preu baix per poder iniciar-se a l’astrofotografia, com el Dwarf. Escolta-ho al minut 15’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona; Ràdio Palamós estrena la seva aplicació; Esplugues FM estrena un nou disseny del seu web. Escolta-ho al minut 45’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació, repassa els canvis de legislació que s’han fet a la Unió Europea sobre l’avís de l’ús de les galetes informàtiques, quan naveguem per les pàgines webs d’Internet. Escolta-ho al minut 35’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, tracta de la bretxa digital a la societat contemporània i es fixa en el documental de 3Cat “Desconnectats: la inclusió digital, un dret fonamental”. Aquest documental posa davant del mirall una veritat incòmoda: la digitalització, tal com s’està desplegant avui, està generant una nova fractura social i afectant l’exercici efectiu de drets fonamentals de milers de persones a Catalunya. Estem obligats a preguntar nos no tant “com digitalitzem més”, sinó “com garantim que ningú quedi exclòs d’allò que ja és, de facto, ciutadania digital”. Escolta-ho al minut 10’26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta els següents temes: l’aplicació de la NASA “Ulls als asterioides”; el joc “Mars first logistics”; el satèl·lit SONATE; infografies sobre l’espai i l’astronomia al portal Starwalk. Escolta-ho al minut 41’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica el ciberatac que es va fer, fa unes setmanes, fent servir el model de llenguatge (LLM) CoT (Chain-of-Thought) de l’empresa Entropy. Escolta-ho al minut 26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center comenta que el Termcat fa unes setmanes ha publicat un vocabulari en català sobre els conceptes i la tecnologia relacionada amb la intel·ligència artificial, per evitar l’ús d’anglicismes. Escolta-ho al minut22’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Maria Sans, de l’àrea educativa de Colectic, ens parla sobre les activitats que es van fer el mes de novembre a l’espai “maker” de Colectic. Espais com aquest tenen importància per al jovent, perquè són entorns que fomenten la seva creativitat, el seu pensament crític, l’aprenentatge pràctic i l’accés a la tecnologia. Són espais que els ajuda a desenvolupar noves competències i a guanyar confiança per tirar endavant els seus propis projectes. Escolta-ho al minut 29’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el freqüencímetre comptador Tiny GTC. Escolta-ho al minut 33’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) recorda alguns aniversaris al voltant de la data del 13 de desembre, relacionats amb Ràdio 4 i la ONCE. Escolta-ho al minut 38’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vocabulari-catala-sobre-intel-ligencia-artificial-termcat/16842057/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!