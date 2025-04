Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 11,12 i 13 d’abril del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 12 i 13 d’abril del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

El consell d’administració de RTVE va aprovar a finals del mes de març el llançament del nou canal en català de TVE a Catalunya produït des del centre de RTVE a Sant Cugat. Escolta-ho al minut 7’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

La comissió mixta de seguiment del protocol de col·laboració per impulsar el Catalunya Media City a Sant Adrià de Besòs es va posar en marxa el passat 31 de març amb la celebració de la seva primera reunió. Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs des del passat gener, serà qui liderarà les obres d’ampliació i rehabilitació de la Nau de Turbines de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs, on tindrà la seu el Catalunya Media City. Escolta-ho al minut 8’49 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

Escoltem un enregistrament del 22 de març del 1991 del programa “Bon dia i bona hora” presentat per Miquel Armengol a Ràdio Molins de Rei. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, ens explica com la intel·ligència artificial pot ajudar a combatre els ciberatacs i comenta un projecte del BSC que ha creat un conjunt de dades per entrenar models informàtics per detectar-los i combatre’ls en els casos relacionats amb els models de llenguatge grans (LLM) d’intel·ligència artificial generativa. Escolta-ho al minut 24’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens parla dels algoritmes generadors de vídeo: Kling, creat a la Xina, Veo 2 de Google i Sora. Quines són les seves grans característiques i quants segons de vídeo poden generar. Escolta-ho al minut 16’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Ona Bitlles de Sant Pêre de Riudebitlles, Ona Codinenca de Sant Feliu de Codines, La Plana Ràdio de Santa Bàrbara, Ràdio Despí, Ràdio Vitamènia, dels Premis Ràdio Associació i de la Federació de Mitjans Locals de Comunicació de Catalunya. Escolta-ho al minut 44’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, a pocs dies de Sant Jordi, ens parla de literatura i intel·ligència artificial. Una tecnologia que impacta i impactarà cada vegada més en la nostra vida personal i professional. En aquest Sant Jordi tindrem l’oportunitat de llegir diferents assajos que fan aquest exercici, molt d’agrair, d’acostar-se a tots els públics i desgranar l’impacte real de la intel·ligència artificial a la societat. Ricard Faura recomana quatre llibres, escrits per científics, que es van presentar a l’Ateneu Barcelonès en l’acte “Intel·ligència Artificial per un canvi disruptiu, Professionals de l’Enginyeria Informàtica a la Literatura”. Escolta-ho al minut 10’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes: l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya posarà en òrbita el PhotSat; “Tour of the electromagnetic spectrum” de la NASA; com fer un coet de palla; els radioaficionats holandesos reboten senyals de microones des del planeta Venus. Escolta-ho al minut 37’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica que una empresa de ciberseguretat ha detectat unes dotzenes de dominis de “phishing” relacionats amb la guerra d’Ucraïna. Rússia ho ha fet servir per detectar dissidents en les seves files i els voluntaris que volen lluitar al costat d’Ucraïna. Escolta-ho al minut 31’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

Lady Pazmiño, de Colectic, responsable de l’àrea educativa de Colectic, presenta el Casal de primavera que organitza aquesta cooperativa amb seu al Raval de Barcelona. Escolta-ho al minut 35’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sant-jordi-literatura-dedicada-artificial-inteligencia/16517591/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat