Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 10 de gener

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del 10 de gener del 2026, us oferim els següents continguts.
Escoltem un enregistrament de Ràdio Primavera Sound de l’any 2019. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte col·laboratiu que es pot escoltar a https://arxiuradio.uab.cat/ . Escolta-ho al minut 2’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen en què consisteix el “vibe coding”: la programació assistida per intel·ligència artificial. Presenten alguns casos en els quals s’ha fet servir. Escolta-ho al minut 15’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, presenta el projecte SuSy, un model de detecció i reconeixement d’imatges sintètiques desenvolupat pel BSC. Escolta-ho al minut 26’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens porta el dron amb minicàmera 4K DJI Mini 2. Escolta-ho al minut 6’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
L’enginyer Andreu Veà parla de tecnologia i genealogia. Hi ha sistemes que seqüencien el genoma per poder identificar la procedència geogràfica dels ancestres de la persona i programaris per fer arbres genealògics familiars, que es poden imprimir, com el GenoPro. Escolta-ho al minut 31’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull. Reflexió sobre Tècnica i Societat de la Informació. Escolta-ho al minut 36’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Jordi Barreda del portal Societat de la Informació ens parla del consum energètic dels centres de dades informàtiques i de la possibilitat que s’acabin posant a l’espai. Escolta-ho al minut 41’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, repassa el perfil de la Doctora Carme Llasat, referent en ciències atmosfèriques a Catalunya. Escolta-ho al minut 43’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
Salvador Caballé d’Astroradio presenta dues antenes reduïdes per escoltar l’ona curta i l’ona mitjana, com el model MLA30. Escolta-ho al minut 48’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/vibe-coding-programacio-assistida-intel-ligencia-artificial/16821960/
L'altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
