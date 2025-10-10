Escolta el pòdcast de L’altra ràdio de l’11 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 11 d’octubre del 2025. Amb els següents continguts.
Des de l’1 d’octubre de 2025, Ràdio 4 de RNE es pot sintonitzar a les Illes Balears a través de la Televisió Digital Terrestre. Escolta-ho al minut 5’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
El Govern de la Generalitat ha incrementat el nombre d’emissores segures de la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de Catalunya (Rescat). Escolta-ho al minut 6’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Diumenge, 19 d’octubre l’Associació Cultural Amics de la Ràdio celebrarà la 62a Fira de ràdios antigues a Cardedeu. Escolta-ho al minut 8’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Enregistrament publicitari de Radio Lérida de l’any 1958. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens presenta el sistema d’intel·ligència artificial Nano Banana de Google que permet crear imatges sintètiques i retocar fotografies fàcilment a partir d’instruccions escrites (“prompts”) o de fotografies. A la imatge es veu Cinto Niqui, talment com si estigués en un estudi de ràdio de la dècada de 1940. La creació s’ha fet partint només d’una imatge de la seva cara. Escolta-ho al minut 8’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center comenta un estudi fet pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre l’activitat cerebral de les persones quan fan cerques a Google, al Chat GPT i sense cap d’aquelles eines informàtiques. Els primers resultats apunten que l’ús de sistemes com el Chat GPT podria afectar, a llarg termini, a les persones, especialment en el seu període de formació. Escolta-ho al minut 17’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: Raquel Martínez, nova presidenta de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya; Betevé recupera el magazín matinal; ús de la IA a La Xarxa; 30 anys de La Plana Ràdio; 30 anys de Televisió del Ripollès; programa especial sobre Palestina a Ràdio Televisió Cardedeu; Ràdio Tordera fa una transmissió de l’equip de futbol d’Ibai Llanos. Escolta-ho al minut 45’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, ens informa de la cimera de Mondiacult 2025, la conferència mundial organitzada per la UNESCO, que ha reunit ministres i experts de cultura de tot el món. Aquest any, la trobada s’ha celebrat a Barcelona i ha estat clau per marcar el futur de les polítiques culturals, especialment en relació a la transformació digital i la intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 22’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta que s’ha celebrat la Setmana Mundial de l’Espai 2025, del 4-10 d’octubre, i que Catalunya ha estat present a Sydney (Austràlia) en la 76ena edició del Congrés Internacional d’Astronàutica, organitzada per la Federació Internacional d’Astronàutica, del 29 de setembre al 3 d’octubre. També explica que quatre astronautes volaran properament al voltant de la Lluna en la missió Artemis II. L’altra ràdio de Ràdio 4 serà un dels noms que els acompanyarà en una targeta SD que volarà dins de la nau Orion quan es llanci la missió Artemis II el 2026. Escolta-ho al minut 40’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, ens alerta del perill que pot suposar si a la Unió Europea s’autoritza el xat control i l’abús de poder que pot suposar. Escolta-ho al minut 26’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Maria Sans de Colectic ens presenta el projecte Teixint Ravals que aplica la tecnologia per aprofitar teixits antics i motivar a les joves del barri. Escolta-ho al minut 31’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta una nova meravella de les telecomunicacions que es posarà a la venda d’aquí uns mesos: l’equip ICOM IC7300MKII. Escolta-ho al minut 33’43 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
Toni Moyano de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC) comenta que continua la Campanya Barcelona 7M, en suport a la candidatura de la Creu de Sant Jordi per al radioaficionat Francesc Xavier Paradell. I recorda al compositor i cantant Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, que va morir recentment. Escolta-ho al minut 36’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/a-1940-ja-existia-laltra-radio/16761628/
