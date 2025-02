Escolta el pòdcast de L’altra ràdio de l’1 i 2 de març del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana de l’1 i 2 de març del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

Del 3 al 6 de març es farà una nova edición del Mobile World Congress a Fira Barcelona, organitzat per GSMA. Tres dels temes que seran importants són: l’ús de la intel·ligència artificial a les comunicacions i dispositius mòbils, l’evolució de la tecnologia 5G i les possibilitats dels serveis digitals promoguts per la iniciativa GSMA Open Gateway. També dins del MWC Barcelona 2025 es celebraran el 4 Years From Now (4YFN), l’Sports Tomorrow Congress del Futbol Club Barcelona i la primera edició del Talent Arena, organitzada pel Mobile World Capital. Escolta-ho al minut 5’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i l’Assemblea Regional de Ràdios Associatives d’Occitània / Pirineus Mediterrània (ARRA) organitzen la primera Trobada de mitjans de proximitat occitans i catalans, que se celebrarà els propers 7 i 8 de març a Narbona. Escolta-ho al minut 12’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

La musicòloga Eva Sandoval ha estat nomenada nova directora de Radio Clásica, on actualment dirigeix i presenta el magazín de sobretaula “El cafè de Mimí”. Escolta-ho al minut 13’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Enregistraments del 28 de febrer i 1 de març del 1995 de l’inici de COM Ràdio, via stèl·lit i en Ona Mitjana. Una ràdio pública que va ser creada per la Diputació de Barcelona. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen que a la Universitat de Stanford, dels Estats Units, s’ha creat el prototip interactiu Storm, basat en la intel·ligència artificial, per facilitar la curació de continguts de recerca. L’han provat i ens expliquen dos exemples. Escolta-ho al minut 14’21 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Esther Subías i Rosa Prats Novau ens expliquen la importància del projecte Technovation Girls Catalonia que compleix 10 anys i del que s’hi fa a Lleida. Es tracta d’un concurs internacional de tecnologia i emprenedoria que cada any convida a nenes i adolescents entre els 8 i els 18 anys a crear una aplicació mòbil com a solució tecnològica a un problema social. Escolta-ho al minut 22’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, recorda la demanda dels grans operadors de telecomunicacions europeus que canviï la normativa europea del sector. Escolta-ho al minut 31’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, es fixa en els referents que tenen les nenes que es volen dedicar a la ciència i la tecnologia i recorda que l’únic que cal perquè s’hi dediquin és que en tinguin ganes. Escolta-ho al minut 26’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, ens parla del baròmetre i el seu ús. Escolta-ho al minut 35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Eductiva, a la seva secció d’Història de la Informàtica aplicada a l’ensenyament, recorda que algunes metres es van atrevir a portar els ordinadors als alumnes més petits de primària , fins i tot a l’educació infantil (abans se’n deia Parvulari). Recorda dues mestres: l’Helena Gual, a l’Escola Arrels de Perpinyà, i la Rita Armejach, a l’escola Maragall de Barcelona. Escolta-ho al minut 39’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, es fixa en quatre ràdios dels EE.UU: Ràdio Martí, WINB, WTWW i WWCR. A més, informa de les emissions de Radio Delta des dels Països Baixos. Escolta-ho al minut 45’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

Lluís Manzano, de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa que a l’assemblea general de socis de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, celebrada el dia 22 de febrer, es va presentar una única candidatura a la presidència de l’entitat. Lluís Manzano (EA3HKM) no continua com a president. La nova junta l’encapçalen: EB3CJR Ramon Ribàs, com a president, i EA3ANS Joaquim Fàbregas, com a vicepresident. Escolta-ho al minut 48’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/nenes-tecnologia-ciencia/16466500/

