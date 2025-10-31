Escolta el pòdcast de L’altra ràdio de l’1 de novembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 1 de novembre del 2025. Amb els següents continguts.
A Fira Barcelona, del 4 al 6 de novembre, es celebrarà una nova edició de l’ Smart City Expo World Congress . Com cada any el certamen té com a objectiu aprofitar el potencial de les tecnologies per transformar el panorama urbà. Escolta-ho al minut 4’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Ràdio Puig-reig organitza la 34a edició del Fòrum 10 Comunicació que portarà en aquella localitat del Berguedà moltes persones de prestigi del periodisme i la comunicació. Escolta-ho al minut 7’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Aquest mes de novembre tornarà a l’activitat Ràdio Tremp – la Veu de la Conca, distribuint els seus continguts en format digital. Escolta-ho al minut 9’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Enregistrament de Radio Berga EFE 39 de l’any 1965. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, ens informa que s’està treballant en la “La Llei d’equitat digital de la Unió Europea” (The EU Digital Fairness Act). Es tracta d’una iniciativa legislativa de protecció del consumidor a Internet. Vol frenar el disseny d’interfícies manipuladores (“patrons foscos”), el màrqueting d’influenciadors enganyós, les característiques de “disseny addictiu”, les pràctiques de personalització i preus injustos, i les trampes de subscripció / cancel·lació. Escolta-ho al minut 10’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, expliquen com han millorar els sistemes d’intel·ligència artificial en la seva capacitat de raonament. Posen com a exemple el sistema xinès Absolute Zero. Escolta-ho al minut 14’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà ens presenta l’aplicació Airways Gym que permet fer exercicis per tonificar la musculatura que obra la via aèria i la llengua mitjançant uns exercicis fets a prop del telèfon mòbil. Escolta-ho al minut 24’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, parla de l’auge del negoci espacial i de la importància de les xarxes no terrestres de telecomunicacions. Escolta-ho al minut 42’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens parla del Dia Mundial de la Ciència Ciutadana. Escolta-ho al minut 39’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Des de la cooperativa tecnològica Colectic, Sara Borrella ens informa que Barcelona lidera una setmana dedicada a repensar el futur d’Internet. Institucions públiques, comunitats digitals i ciutadania es trobaran la propera setmana a la Barcelona Open Tech Week per construir tecnologies obertes, democràtiques i al servei del bé comú. Escolta-ho al minut 31’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de: Ràdio Vietnam, Radio Vanuatu, Radio Augusta des de Luxemburg i Radio Educación de Mèxic. Escolta-ho al minut 36’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (UR0AT), informa que el Centre de Cooperació Operativa de Catalunya (CECAT) va realitzar fa pocs dies un exercici operatiu per comprovar el funcionament de les estacions que formen part de la Xarxa d’Emergències de Radioaficionats de Catalunya (XERCAT). També informa que es tornarà a activar l’indicatiu especial per commemorar el mil·lenari del Monestir de Montserrat. Escolta-ho al minut 49’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/barcelona-open-tech-week-tecnologies-obertes-servei-be-comu/16791952/
